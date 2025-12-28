A- A+

Acidente Menino tem pescoço cortado por linha de cerol em Camaragibe Jovem estava passeando de bicicleta quando foi atingido e levado ao hospital; quadro de saúde do menino é estável

Um menino de 10 anos foi atingido no pescoço por uma linha de cerol enquanto passeava de bicicleta em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no dia 17 de dezembro. O jovem foi encaminhado ao hospital e precisou levar 11 pontos no local. O quadro de saúde é estável.

Segundo imagens que foram enviadas à TV Globo, a criança estava andando de bicicleta acompanhada dos pais no momento em que foi atingida pela linha. As imagens também mostram o pai com o menino nos braços antes de levá-lo ao hospital.

O caso ocorreu dois dias antes do motociclista Gabriel Henrique Costa, de 22 anos, morrer após ser atingido por linha com cerol, no bairro de Dois Unidos, Zona Norte da capital. O entregador usava capacete, mas a moto não tinha antena corta-pipa, acessório de segurança usado justamente para evitar acidentes do tipo.



A Prefeitura de Camaragibe destaca que, através da Guarda Municipal, realiza de forma sistemática campanhas educativas sobre os perigos de empinar pipa com linha com cerol e linha chilena - há leis estaduais que proíbem esse tipo de linha.

