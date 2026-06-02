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RIO DE JANEIRO Menino teria sido morto no RJ por bala perdida que partiu da festa de aniversário de traficante Bento Costa Petillo Bezze estava comemorando a Primeira Eucaristia de uma amiga quando foi baleado e caiu nos braços do irmão, de 13 anos

A bala perdida que matou Bento Costa Petillo Bezze, de 12 anos, no condomínio onde morava na Pavuna, Zona Norte do Rio, teria partido do Morro da Quitanda, em Costa Barros, a cerca de um quilômetro de onde o menino estava. A polícia investiga se o disparo foi feito durante a comemoração de aniversário de Douglas Oliveira dos Santos, o Geremias ou Pudim, apontado como chefe do tráfico no local. No domingo, dia 31, o criminoso do Terceiro Comando Puro (TCP) completou 34 anos.

Bento estava na comemoração da Primeira Eucaristia de uma amiga da mesma idade dele quando foi atingido por um tiro no peito, caindo nos braços do irmão, de 13 anos. O menino ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

— Sabemos que o condomínio fica próximo de algumas comunidades e, às vezes, ouvimos tiros, quando há confronto ou tiroteio. Mas, no domingo, não ouvimos nada. Nenhum tiro — conta Jacqueline Gomes, uma das pessoas que viu de perto os últimos momentos de vida do Bento.

Há um mandado de prisão em aberto contra Geremias por roubo. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), em 30 de novembro de 2023, ele e cinco comparsas roubaram um mototaxista perto da Quitanda, levando-o para dentro da comunidade e mantendo lá a vítima por cerca de uma hora e 20 minutos. À época da denúncia, em junho de 2024, Douglas tinha 14 anotações criminais.

'Bala, bala!'

Jacqueline conhecia Bento desde que ele nasceu. Ela viu quando Bento foi ferido:

— No momento em que ele foi atingido, Bento colocou a mão no peito e disse “Bala, bala!”, mas como ele era muito brincalhão, as crianças acharam que ele estava brincando. Até que ele caiu e o irmão viu a fumaça saindo do peito. Ficamos chocados.

Apesar da ajuda de moradores do condomínio, Bento chegou ao hospital já sem vida. Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Capitão Gouveia. No local, os agentes foram informados de que o menino foi socorrido por moradores e levado para o Hospital Santa Teresinha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

— Meu filho está muito triste. Ele ainda não acredita no que aconteceu. — diz Marcelo Costa, síndico do condomínio. — Ele me disse: "Pai, o Bento me defendia como se eu fosse da família dele". Bento era muito amoroso.

Segundo parentes e amigos, o garoto era muito ligado à família, agarrado à mãe e à avó. A mãe de Bento estava em casa quando ele foi atingido. Ao saber do que tinha acontecido, ela desceu correndo com o filho Kauã, de 18 anos, mas desmaiou antes de chegar ao carro usado pelos moradores para levar o menino para o hospital.

Na escola, Bento era muito dedicado e só tirava notas boas. Ele também tinha sonhos para o futuro: ser jogador de futebol, como o ídolo Neymar. Às vésperas da Copa do Mundo, ele queria muito completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026. Mas não conseguiu.

O corpo de Bento foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio, e liberado na tarde desta segunda-feira. O velório será realizado nesta terça-feira no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio, a partir das 8h da manhã, com o sepultamento marcado para às 13h.

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