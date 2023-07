A- A+

MEME Menino viraliza ao pintar carro do tio com spray no Mato Grosso do Sul Segundo a mãe do menino, ele queria "viajar em fusca preto"

João Miguel, de 6 anos, ama carros pretos e resolveu pintar o Fusca do tio da cor. A cena viralizou nas redes sociais e transformou o pequeno, que mora em Dourados, no Mato Grosso do Sul, no meme do momento.

Segundo a mãe do menino, ele queria "viajar em fusca preto" — o carro, que é uma herança, é de cor bege.

Madrinha de João Miguel, Talyta Escobar contou ao g1 que a tinta spray estava no quintal da casa da tia do menino, na cidade de Amambai.





"Nós limpamos e mandamos polir porque é um item de coleção. O que ele tem de inteligente, esperto, ele tem de arteiro", resumiu Talyta, ao explicar que o carro já voltou à sua cor original.

Depois que o vídeo bombou nas redes, João Miguel vai conseguir realizar o sonho, já que a Confraria do Fusca o convidou para uma reunião de fuscas em Campo Grande. No encontro, que será em 22 de julho, o pequeno vai realizar o seu sonho de andar em um fusca preto.

