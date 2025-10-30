A- A+

VIOLÊNCIA NO RIO "Meninos que nunca portaram fuzis", diz deputado sobre quatro mortos em megaoperação no Rio Deputado afirma que essas vítimas não têm relação com o crime organizado e são filhas de 'gente da igreja'

O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) afirmou na tribuna da Câmara dos Deputados que ao menos quatro mortos na megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão não têm relação com o Comando Vermelho e são “meninos que nunca portaram fuzis”.

Segundo ele, essas quatro vítimas são “filhos de gente da igreja”. Otoni também é pastor evangélico da Assembleia de Deus Ministério Missão da Vida.

"'Ah, só morreram bandidos!' Não, quem está falando aqui é pastor, e não é pastor progressista, não. Só de filho de gente da igreja, eu sei, morreram quatro ontem (terça-feira), meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. Sabem quando vão saber se são bandidos ou se não são? Nunca. Ninguém vai atrás", afirmou Otoni.

Ao todo, a ação policial deixou 121 mortos, incluindo quatro policiais. Como mostrou o jornal O Globo, bandidos de outros estados estavam na região.

Dos 113 presos, pelo menos 33 eram de fora do Rio de Janeiro, segundo a Polícia Civil. Em um levantamento interno, a corporação identificou a origem de 28 deles: 18 da Bahia, três de Pernambuco e quatro do Pará. Outros três foram reconhecidos como vindos de Santa Catarina, Espírito Santo e Maranhão.

