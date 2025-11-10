A- A+

Saúde Menopausa: EUA removem aviso "tarja preta" sobre riscos da terapia de reposição hormonal A terapia de reposição hormonal é indicada para o alívio de sintomas comuns da menopausa, como ondas de calor, suores noturnos e alterações na vagina, vulva e trato urinário

A FDA, agência que regula medicamentos nos EUA, decidiu remover o aviso "tarja preta" em fármacos de terapia de reposição hormonal para menopausa. Especificamente, a agência está trabalhando com as empresas para atualizar a linguagem nas bulas dos produtos, removendo referências aos riscos de doenças cardiovasculares, câncer de mama e provável demência.

De acordo com o médico Marty Makary, comissário da FDA, um painel de especialistas da agência analisou os estudos científicos mais recentes e recomendou a remoção do alerta.

Por outro lado, a agência não pretende remover o alerta em destaque sobre câncer endometrial para produtos sistêmicos contendo apenas estrogênio.

Além da remoção dos alertas em destaque na bula, a FDA também está aprovando dois novos medicamentos para ampliar as opções de tratamento para os sintomas da menopausa.

O primeiro é uma versão genérica do Premarin (estrogênios conjugados), a primeira aprovação desse tipo em mais de 30 anos para essa terapia de reposição hormonal amplamente utilizada.

A segunda aprovação é para um tratamento não hormonal para sintomas vasomotores moderados a graves, como ondas de calor, associados à menopausa. Essa opção oferece alívio para mulheres que não podem ou optam por não usar terapia hormonal.

O uso de produtos de reposição hormonal para menopausa era muito comum até os anos 2000, quando a FDA adicionou alertas de tarja preta nesses produtos após dois estudos apontarem para riscos da terapia, incluindo o aumento do risco de câncer de mama. Em um desses estudos, as participantes tinham, em média, 63 anos de idade — mais de uma década além da idade média de uma mulher na menopausa — e elas receberam uma formulação hormonal que não é mais de uso comum.

"Hoje, estamos defendendo todas as mulheres que apresentam sintomas da menopausa e buscam conhecer suas opções e receber um tratamento que pode mudar suas vidas", diz Robert F. Kennedy Jr., Secretário de Saúde e Serviços Humanos, em comunicado. "Por mais de duas décadas, ciência inadequada e inércia burocrática resultaram em uma visão incompleta da terapia de reposição hormonal (TRH) para mulheres e médicos. Estamos retornando à medicina baseada em evidências e devolvendo às mulheres o controle sobre sua saúde.

À medida que as mulheres entram na menopausa, os ovários produzem menos estrogênio e progesterona. A terapia de reposição hormonal aprovada pela FDA, contendo estrogênio e progesterona (ou apenas estrogênio, conforme indicado para mulheres na pós-menopausa sem útero), pode restaurar esses hormônios em declínio e aliviar sintomas como ondas de calor, suores noturnos, distúrbios do sono e perda óssea.

"O estrogênio é um hormônio fundamental para a saúde da mulher. Todas as partes do corpo feminino dependem do estrogênio para funcionar da melhor forma — incluindo o cérebro, os ossos, o coração e os músculos", explica a médica Alicia Jackson, Diretora da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Saúde (ARPA). "A remoção do alerta de tarja preta, baseada na melhor ciência e nos melhores dados disponíveis, é um passo incrível para capacitar milhões de mulheres a viverem vidas mais longas e saudáveis."

Estudos randomizados mostram que mulheres que iniciam a terapia de reposição hormonal (TRH) nos 10 anos seguintes ao início da menopausa (geralmente antes dos 60 anos) apresentam redução na mortalidade por todas as causas e no risco de fraturas. As mulheres também podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares em até 50%, de doença de Alzheimer em 35% e de fraturas ósseas em 50% a 60%.

Embora o início da terapia hormonal (TH) e a duração do uso sejam decisões tomadas em conjunto pelo médico e pela paciente, a recomendação da FDA é iniciar a terapia hormonal até 10 anos após o início da menopausa ou antes dos 60 anos de idade.

