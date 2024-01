A- A+

Mulheres na menopausa que nadam regularmente em água fria relatam melhorias significativas nos seus sintomas físicos e mentais, revela um novo estudo liderado por investigadores da University College Londres (UCL).

A pesquisa, publicada na revista científica Post Reproductive Health, entrevistou 1.114 mulheres, 785 das quais estavam na menopausa, para examinar os efeitos da natação em água fria na sua saúde e bem-estar.

Os resultados mostraram que as mulheres na menopausa experimentaram uma melhora significativa na ansiedade (conforme relatado por 46,9% das mulheres), alterações de humor (34,5%), mau-humor (31,1%) e ondas de calor (30,3%) como resultado da natação em água fria.

Além disso, a maioria das mulheres (63,3%) nadou especificamente para aliviar os sintomas.

Algumas das mulheres citadas no estudo disseram que consideraram a água fria “um analgésico imediato para o estresse/ansiedade” e descreveram a atividade como “curativa”.

"A água fria é fenomenal. Salvou minha vida. Na água posso fazer qualquer coisa. Todos os sintomas (físicos e mentais) desaparecem e me sinto no meu melhor", disse uma mulher de 57 anos, em comunicado.

"Já foi descoberto que a água fria melhora o humor e reduz o estresse em nadadores ao ar livre, e os banhos de gelo têm sido usados há muito tempo para ajudar na reparação e recuperação muscular dos atletas. Nosso estudo apoia estas afirmações. Enquanto isso, a evidência anedótica também destaca como a atividade pode ser usada pelas mulheres para aliviar sintomas físicos, como afrontamentos, dores e sofrimentos", disse Joyce Harper, autora sênior e professora do UCL EGA Institute for Women's Health. "Ainda é necessário fazer mais investigação sobre a frequência, duração, temperatura e exposição necessárias para provocar uma redução dos sintomas. No entanto, esperamos que as nossas descobertas possam fornecer uma solução alternativa para as mulheres que lutam com a menopausa e encorajar mais mulheres a participarem em esportes."



A maioria das mulheres envolvidas no estudo provavelmente nadava tanto no verão quanto no inverno e usava trajes de banho, em vez de roupas de mergulho.

Além de ajudar nos sintomas da menopausa, as mulheres disseram que suas principais motivações para nadar em água fria eram estar ao ar livre, melhorar a saúde mental e praticar exercícios.

"A maioria das mulheres nada para aliviar sintomas como ansiedade, alterações de humor e afrontamentos. Elas sentiram que seus sintomas foram melhorados pelos efeitos físicos e mentais da água fria, que eram mais pronunciados quando estava mais fria. A frequência com que nadaram, por quanto tempo e o que usaram também foram importantes. Aqueles que nadaram por mais tempo tiveram efeitos mais pronunciados. A grande vantagem da natação em água fria é que ela faz com que as pessoas se exercitem na natureza, e muitas vezes com amigos, o que pode construir um ambiente agradável. Grande comunidade", disse Harper.

Os pesquisadores também queriam investigar se a natação em água fria melhorava os sintomas menstruais das mulheres.

Das 711 mulheres que apresentaram sintomas menstruais, quase metade disse que nadar em água fria melhorou a ansiedade (46,7%) e mais de um terço disse que ajudou nas alterações de humor (37,7%) e na irritabilidade (37,6%).

No entanto, apesar dos benefícios da natação em água fria, os investigadores também fizeram questão de realçar que o esporte apresenta certos riscos.

"Deve-se ter cuidado ao nadar em água fria, pois os participantes podem correr o risco de hipotermia, choque de água fria, distúrbios do ritmo cardíaco ou até mesmo afogamento. Dependendo de onde estão nadando, os padrões de qualidade da água também podem variar. A poluição dos esgotos é uma preocupação cada vez mais comum nos rios e mares do Reino Unido. E, infelizmente, isto pode aumentar a probabilidade de gastroenterite e outras infecções", explicou Harper.

O estudo pode conter algum viés devido ao fato de a pesquisa ter sido realizada apenas por mulheres que já praticam natação em água fria. E, como o inquérito foi realizado online, é provável que as mulheres tivessem maior probabilidade de responder ao inquérito se notassem uma associação entre os sintomas da menopausa e a natação em água fria .

