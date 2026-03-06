A- A+

ESTUPRO EM COPACABANA Menor apontado com mentor do estupro de adolescente em Copacabana se entrega à polícia Foragido, o suspeito foi apreendido nesta sexta-feira, após dar entrada na 54ª DP (Belford Roxo)

Quinto envolvido em um caso de estupro coletivo contra uma jovem de 17 anos, ocorrido no dia 31 de janeiro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, um adolescente, da mesma idade da vítima, se apresentou à polícia, na tarde desta sexta-feira (6), na 54ªDP (Belford Roxo).

Apontado pelos policiais da 12ªDP (Copacabana) — responsável pela investigação — como sendo quem atraiu a vítima para um apartamento, onde ela foi violentada e agredida, o suspeito teve a apreensão e a internação decretadas pelo juízo da Vara de Infância e Juventude da Capital na véspera da prisão.

A determinação judicial surgiu após uma mudança de posicionamento do Ministério Público do Rio (MPRJ), que, inicialmente, não tinha entendido necessário o pedido de apreensão contra o menor.

Na primeira manifestação enviada à Vara da Infância e Juventude da Capital, a 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional representou contra o adolescente por ato infracional análogo ao crime investigado, mas não solicitou sua internação provisória — medida equivalente à prisão no sistema socioeducativo.

Sem o pedido do Ministério Público, a Justiça não poderia decretar a apreensão do adolescente de 17 anos.



A posição inicial do órgão havia sido informada na quarta-feira, quando veio a público que quatro homens maiores de idade haviam sido denunciados pelo estupro coletivo ocorrido no dia 31 de janeiro, em um apartamento na Rua Ministro Viveiros de Castro, em Copacabana.

Na quinta-feira desta semana, o MPRJ voltou atrás e pediu à Justiça a internação provisória do adolescente investigado no caso de estupro coletivo.

A solicitação foi feita após o delegado Ângelo Lages, da 12ª DP (Copacabana), comunicar ao órgão o surgimento de uma segunda vítima que também atribui ao menor participação em um episódio de violência sexual.

