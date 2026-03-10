A- A+

Estupro em Copacabana Menor investigado por estupro de adolescente em Copacabana tem prisão mantida pela Justiça Apontado pelos policiais da 12ªDP (Copacabana) como sendo quem atraiu a vítima para um apartamento, onde ela foi violentada e agredida, o suspeito se entregou à polícia na sexta-feira (6)

O quinto envolvido em um caso de estupro coletivo contra uma jovem de 17 anos, ocorrido no dia 31 de janeiro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, um adolescente, da mesma idade da vítima, teve a prisão mantida pela Vara da Infância e da Juventude, de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). Apontado pelos policiais da 12ªDP (Copacabana) — responsável pela investigação — como sendo quem atraiu a vítima para um apartamento, onde ela foi violentada e agredida, o suspeito se entregou à polícia na sexta-feira, na 54ªDP (Belford Roxo).

Internação provisória

A determinação judicial surgiu após uma mudança de posicionamento do Ministério Público do Rio (MPRJ), que, inicialmente, não tinha entendido necessário o pedido de apreensão contra o menor. Ele foi internado na Unidade de Acautelamento Gelso de Carbalho Amaral.

Na primeira manifestação enviada à Vara da Infância e Juventude da Capital, a 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional representou contra o adolescente por ato infracional análogo ao crime investigado, mas não solicitou sua internação provisória — medida equivalente à prisão no sistema socioeducativo. Sem o pedido do Ministério Público, a Justiça não poderia decretar a apreensão do adolescente de 17 anos.

A posição inicial do órgão havia sido informada na quarta-feira, quando veio a público que quatro homens maiores de idade haviam sido denunciados pelo estupro coletivo ocorrido no dia 31 de janeiro, em um apartamento na Rua Ministro Viveiros de Castro, em Copacabana.

Na quinta-feira desta semana, o MPRJ voltou atrás e pediu à Justiça a internação provisória do adolescente investigado no caso de estupro coletivo. A solicitação foi feita após o delegado Ângelo Lages, da 12ª DP (Copacabana), comunicar ao órgão o surgimento de uma segunda vítima que também atribui ao menor participação em um episódio de violência sexual.

Homens: os quatro foram presos

Os quatro acusados pelo crime estão presos preventivamente. Os últimos dois réus ainda foragidos se apresentaram à polícia na quarta-feira. Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, chegou à 12ª DP (Copacabana) acompanhado de um advogado no fim da manhã. Cerca de duas horas depois, foi a vez de Bruno Felipe dos Santos Allegretti, também de 18 anos, entregar-se na 54ª DP (Belford Roxo), na Baixada Fluminense.

Os outros dois maiores de idade envolvidos no crime ocorrido em 31 de janeiro — Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, ambos de 19 anos — haviam se entregado na véspera. De acordo com o delegado Angelo Lages, da 12ª DP (Copacabana), há indícios de que o menor, que mantinha relacionamento anterior com a vítima, teria desempenhado papel central na trama que levou ao crime.

Investigações por outros dois casos de violência sexual

A Polícia Civil do Rio apura três casos distintos de violência sexual ligados, ao menos em parte, ao mesmo grupo de jovens da Zona Sul. A revelação da terceira denúncia foi feita pelo delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP (Copacabana). Segundo ele, trata-se de uma vítima menor de idade, aluna do Colégio Pedro II, que relatou ter sido abusada em outubro do ano passado, durante uma festa organizada pela escola.

A segunda vítima que procurou a polícia relatou ter sofrido o abuso em agosto de 2023. Na época, ela tinha 14 anos. Em depoimento à polícia, a mãe da jovem contou que o crime foi cometido por três homens, sendo dois deles já identificados no caso de Copacabana: o menor de idade que não teve sua identidade revelada e Mattheus Martins, de 19 anos.

