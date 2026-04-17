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Menos da metade dos brasileiros domina habilidades digitais complexas, aponta CNI

O levantamento aponta que, no geral, pouco mais de 54% dos brasileiros têm domínio alto ou médio-alto de habilidades digitais, sejam básicas ou complexas

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Menos da metade dos brasileiros domina habilidades digitais complexas, aponta CNIMenos da metade dos brasileiros domina habilidades digitais complexas, aponta CNI - Foto: Pexels

Apenas 44,5% dos brasileiros - ou seja, menos da metade da população - têm habilidade média-alta ou alta em tarefas digitais complexas, como uso da inteligência artificial (IA), planilhas e a configuração de computadores, aplicativos e programas. O dado consta da pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira: mercado de trabalho na visão da população, divulgada nesta sexta-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)

"A menor maturidade digital para atividades complexas mostra que o brasileiro precisa se capacitar para continuar acompanhando o avanço das tecnologias, como a indústria 4.0, a robotização e a inteligência artificial. A habilidade de lidar com tarefas mais complexas se torna obrigatória e diferencial dentro do mercado de trabalho", avalia a especialista em Políticas e Indústria da CNI, Claudia Perdigão.

O levantamento aponta que, no geral, pouco mais de 54% dos brasileiros têm domínio alto ou médio-alto de habilidades digitais, sejam básicas ou complexas.

A pesquisa revela ainda que a maturidade digital é maior entre os mais jovens. Na faixa etária de 16 a 24 anos, 65,7% possuem habilidade média-alta ou alta para lidar com tarefas complexas. Esse porcentual é de 63,2% para a população de 25 a 34 anos.

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Já na faixa etária de 35 a 44 anos, o porcentual de participação de pessoas com essa competência mais avançada para tarefas digitais complexas cai para 53,4%. "Considerando que essas pessoas ainda têm uma vida laboral a ser percorrida, é necessário que elas se capacitem e se adaptem às novas tecnologias, para que elas possam continuar inseridas no mercado de trabalho cada vez mais tecnológico", recomenda Perdigão.

Entre pessoas de 45 a 59 anos, o índice cai para 36% e, no grupo de 60 anos ou mais, 9,9%.

A pesquisa da CNI cita levantamento do Observatório Nacional da Indústria (ONI) que aponta a criação de seis novas ocupações ligadas à IA, com potencial de gerar no mínimo 4.950 oportunidades no mercado de trabalho.

São elas: Engenheiro de Sistemas Embarcados com IA; Cientista ou Especialista em Dados para Operação de Redes de Telecomunicações; Técnico em Automação Cognitiva de Infraestrutura; Técnico em Observabilidade de Infraestrutura Física e Digital; Analista de Manutenção Preditiva Autônoma e Analytics Industrial; Técnico em Automação de Redes e AIOps - área que utiliza análise de dados e Inteligência Artificial para otimizar e automatizar operações de tecnologia da informação.

O levantamento foi realizado pela Nexus, com 2.008 pessoas entrevistadas a partir de 16 anos, nos 26 Estados do País e no Distrito Federal. As entrevistas foram feitas entre os dias 10 e 15 de outubro de 2025.
 

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