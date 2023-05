Menos de 24 horas após roubo de caminhão, polícia recupera carga e prende assaltantes

A- A+

Um caso de roubo de carga com sequestro de motorista foi resolvido com rapidez pelas polícias Militar e Civil de Pernambuco. A história aconteceu na última terça-feira, próximo ao meio dia, com um caminhão da Asa Indústria que transportava sabão em pó.

O motorista foi abordado pelos assaltantes e teve que seguir com o caminhão para um determinado local, mas conseguiu abandonar o veículo e fugir.

O motorista avisou à área de Segurança e Logística da empresa, a qual, através do sistema de rastreamento e geolocalização, identificou e localizou o caminhão, bem como a possível localização da carga.

O 6° Batalhão da Polícia Militar, através do tenente coronel Alex Francisco, e a Delegacia de Roubo de Carga, através do delegado João Paulo, foram acionados e realizaram um trabalho de inteligência que culminou com a localização da carga roubada

Na quarta-feira, menos de 24 horas após o roubo, os policiais efetuaram as prisões dos assaltantes e recuperaram toda a carga que havia sido roubada. O sucesso da operação só foi possível graças ao sistema de rastreamento e segurança utilizado pela Asa em sua frota de veículos.

