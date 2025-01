Menos empregos privados que o previsto são criados em dezembro nos EUA

A- A+

As empresas do setor privado dos Estados Unidos criaram menos empregos do que o esperado em dezembro, de acordo com a pesquisa mensal conjunta ADP/Stanford Lab divulgada nesta quarta-feira (8).

No mês passado, foram criados 122.000 empregos em nível privado, de acordo com a pesquisa. Os analistas esperavam a criação de 131.000 empregos, de acordo com a pesquisa de consenso, que foi compilada pelo site especializado Briefing.com.

“O mercado de trabalho cresceu de forma mais modesta no último mês de 2024, com uma desaceleração tanto nas contratações quanto nos ganhos salariais”, disse Nela Richardson, economista-chefe da ADP, citada no comunicado.

“O setor de saúde se destacou durante a segunda metade do ano, gerando mais empregos do que outros setores”, disse ela.

A indústria, por outro lado, perdeu empregos pelo terceiro mês consecutivo.

Quanto às folhas de pagamento, elas continuam a crescer, mas em um ritmo menos sustentado (+4,6% em um ano), “o mais lento observado desde julho de 2021”.

Os números do emprego privado são considerados um barômetro mais ou menos confiável dos números oficiais, que serão divulgados na sexta-feira.

