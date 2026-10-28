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Programação MEPE recebe a 45ª Mostra de Orquídeas de Pernambuco Evento começa na próxima sexta-feira (30) e conta com oficinas gratuitas

As cores e os aromas das flores vão tomar de conta do Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) a partir da próxima sexta-feira (30). A 45ª Mostra de Orquídeas de Pernambuco, aberta ao público, promete exposição das plantas, oficinas, feira e exibição de exemplares raros da espécie. O evento vai até o domingo (31), sempre das 9h às 18h.

A programação, que conta com uma grande exposição de orquídeas cuidadosamente selecionadas para apreciação, atrai amantes das flores, colecionadores, além de ser apresentada como um roteiro para toda família.

Se a intenção for levar uma orquídea para casa, o visitante encontrará um pavilhão de vendas com grande variedade de flores, mudas, insumos especializados, além de peças exclusivas de artesanato em madeira e tecido.

O evento também destaca tendências e técnicas de jardinagem e decoração. Um exemplo é a arte dos kokedamas, uma técnica japonesa de cultivo suspenso, envolvendo musgo e substrato. Para os pais e mães de plantas, haverá um serviço especial de reenvase de orquídeas. A edição ainda conta com comercialização de mel puro e espaços ambientados.

Mãos na terra



Para os visitantes que apreciam a prática da jardinagem, serão oferecidos, gratuitamente, cursos e oficinas voltados para o manejo correto das orquídeas. Dicas sobre rega, iluminação e adubação estão no foco. Uma novidade é a oficina especial de pintura de vasos, carregada de expressão artística e manualidade.

Confira a lista completa das oficinas e cursos:



Oficina de Cultivo de Orquídeas e Manejo Geral: Conceitos essenciais de rega, adubação e luminosidade para manter as flores saudáveis;

Como Tratar Pragas e Doenças: Um guia prático para reconhecer, prevenir e combater os principais males que afetam as plantas, com foco em soluções eficientes;

Cultivo de Orquídeas em Apartamentos: Dicas valiosas para quem tem pouco espaço e precisa adaptar o manejo à iluminação e ventilação de ambientes internos;

Cultivo Especial de Phalaenopsis: Segredos para cuidar com sucesso da popular "orquídea-borboleta", garantindo floradas duradouras dentro de casa;

Oficina de Pintura em Vasos: Uma atividade artística e relaxante para quem deseja personalizar e decorar os recipientes de suas plantas;

Serviço



45ª Mostra de Orquídeas de Pernambuco

Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)

Av. Rui Barbosa 960, Graças

30 de outubro a 01 de Novembro, das 9h às 18h

Estacionamento gratuito

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