Apresentação MEPE recebe, neste domingo (26), espetáculo "Violetas da Aurora" Museu também receberá a ação "Brincadeiras e Circuito Funcional para Crianças", em parceria com a Grow Happy Academia Infantil

Neste domingo (25), a partir das 15h, o Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) receberá o espetáculo “Violetas da Aurora”, apresentado pelo Coletivo Violetas da Aurora, do Recife. A celebração, que une humor e poesia ao universo do circo e do teatro, tem classificação livre, com programação para toda a família.





As palhaças Dona Pequena (Ana Nogueira), Uruba (Fabiana Pirro), Maroca (Mayra Waquim) e Sema Roza Madalena (Sílvia Góes) vão entreter os presentes com apresentações de improviso, com destaque para a reprise “Morrer pra ganhar dinheiro”, um tributo ao circo brasileiro.

Criado em 2017, o coletivo já produziu diversas obras autorais, como Violetas da Aurora – O Encontro, Mesa de Glosa R, Violetas no Parque e Palhacinhas do Brega. Antes do espetáculo, das 14h às 17h, o museu recebe a ação “Brincadeiras e Circuito Funcional para Crianças”, em parceria com a Grow Happy Academia Infantil.

Voltada a crianças de 1 a 12 anos, a atividade incentiva o movimento e hábitos saudáveis. Haverá também oficinas de pintura em gesso e slime, com ingressos disponíveis no local.

A programação integra as comemorações do Mês das Crianças no MEPE. O público também pode visitar a XXIV Expo de Artes do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), em homenagem ao artista plástico Carlos Pragana, reunindo 120 obras de artistas pernambucanos e com 50% da renda revertida ao setor de Oncologia do IMIP.



Domingo, 26 de outubro de 2025

14h às 17h – Brincadeiras e Circuito Funcional (Grow Happy Academia Infantil)

15h – Espetáculo Violetas da Aurora

Jardins do Museu do Estado de Pernambuco – Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Entrada gratuita

