incêndio Mercado da Encruzilhada: Tenente do Corpo de Bombeiros diz que tragédia poderia ter sido maior Equipes atuam no rescaldo

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Maurício Fonseca, que atuou no incêndio que atingiu o Mercado da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, na manhã deste domingo (3), informou que a tragédia poderia ter sido maior.

Isso porque, segundo Fonseca, dois botijões de gás de 13 quilos, cada, ainda estavam no local, mas foram retirados. Cerca de 40 mil litros de água foram utilizados para controlar o fogo. Agora, as equipes atuam no rescaldo.



“Não tivemos vítima alguma. A ocorrência foi um sucesso diante da proporção. Conseguimos ter acesso ao telhado dos boxes. Se não chegássemos lá, teríamos danos ainda maiores”, explicou o tenente-coronel.

Ainda de acordo com Fonseca, 10 boxes foram afetados. Do total, três deles não estavam funcionando. A corporação informou que chegou ao local sete minutos após ser acionada, por volta das 9h30.

As áreas afetadas estão isoladas. Uma equipe técnica da Defesa Civil avaliará o local.



