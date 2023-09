A- A+

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), visitou as instalações do Mercado da Encruzilhada, Zona Norte da cidade, na tarde desta segunda-feira (4), para analisar a situação do local que pegou fogo, no último domingo. Ele disse que as 11 operações atingidas vão receber uma indenização de R$ 3 mil.

