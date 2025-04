A- A+

As operações da área interna do Mercado da Madalena, na Zona Norte do Recife, que não foram afetadas pelo incêndio ocorrido na madrugada do último sábado (12), devem ter as suas atividades retomadas até a próxima terça-feira (15), de acordo com a Prefeitura do Recife. Os restaurantes da área externa voltaram a funcionar no início da tarde de sábado. As causas do incêndio estão sendo apuradas.

Em nota divulgada no mesmo dia do incêndio, a PCR informou que o Centro de Operações do Recife (COP) foi acionado durante a madrugada. Após o Corpo de Bombeiros controlar as chamas no local, a Secretaria Executiva de Defesa Civil realizou uma vistoria e constatou que o fogo atingiu duas operações do mercado.

O prefeito em exercício do Recife, Victor Marques, visitou o local nas primeiras horas da manhã de sábado.

“Montamos uma força-tarefa para tentar reduzir ao máximo os danos causados pelo incidente, e vamos seguir acompanhando e dando todo o suporte às operações atingidas direta e indiretamente, e conduzindo da melhor maneira para que as atividades voltem ao normal o mais rápido possível”, escreveu o prefeito nas redes sociais.

Suspensão

Segundo a prefeitura, as atividades da área interna do mercado foram suspensas para limpeza do local e avaliação da rede elétrica.

“A previsão é que, em até 72 horas, as operações que não foram afetadas retomem suas atividades”, informou a PCR em nota.

A gestão municipal também reiterou que o Mercado da Madalena teve sua coberta recuperada em 2022 e passou por uma requalificação da rede elétrica, que embutiu a fiação.

“A Prefeitura se coloca à disposição dos permissionários para prestar toda assistência necessária e discutir as melhores alternativas para o pleno restabelecimento das atividades do centro de compras”, finalizou o comunicado.

Veja também