Mercado das Carnavalidades: Brasilidades Feira Criativa promove festival de artigos carnavalescos

A maior manifestação da cultura popular brasileira está chegando, e com ela, uma multidão de oportunidades para quem faz a roda da economia criativa girar. Com o tema "Mercado das Carnavalidades", a Brasilidades Feira Criativa, promove na sede da Escola de Samba Preto Velho, no Alto da Sé, em Olinda, um verdadeiro festival de produtos e serviços ligados ao Carnaval. Será no próximo sábado (20), a partir das 12h.

Entre as atrações e produtos disponíveis: moda, acessórios, fantasias, produtos ligados aos grandes blocos do carnaval pernambucano, música, gastronomia, salão de beleza afro, apresentações culturais e muito mais.

“Nossa proposta é mostrar o quanto de talento o brasileiro tem na hora de produzir para uma festa que traduz perfeitamente a nossa alma e o nosso potencial criativo para o resto do mundo", destaca Henrique Santos.

Empreendedores interessados em expor produtos, podem se inscrever pelas redes sociais. O perfil no Instagram é @brasilidadesfeiracriativa. Para mais informações, o telefone de contato é (81) 98232-3508.



