MUDANÇA Mercado de São José: comerciantes de artesanato passam a trabalhar em local provisório Medida começa a valer a partir da segunda-feira (8) e seguirá enquanto durarem as obras de restauro do centro de comércio popular

A partir desta segunda-feira (8), o setor de artesanato do Mercado de São José vai começar a operar no anexo provisório localizado na Rua da Praia, 47. A mudança acontece em decorrência do início das obras de reforma do centro comercial. O novo local terá capacidade para abrigar mais de 140 boxes.

A medida vai impactar diretamente cerca de 100 permissionários, sendo que 46 deles serão transferidos para o anexo, enquanto 54 optaram por receber um auxílio mensal no valor de R$3 mil enquanto durarem as obras. O horário do funcionamento não sofrerá alteração e vai seguir os dos mercados públicos: de segunda a sábado, das 6h às 18h e nos domingos e feriados das 6h às 13h.

As obras estão sendo realizadas pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), e vão contemplar todos os 403 boxes existentes. A execução do projeto está sendo dividida em etapas para que não haja interrupção do comércio local. Além disso, as obras incluem a reforma dos banheiros, restauração dos elementos de ferro, vidro e madeira.

Além da melhoria de suas instalações, o projeto tem como objetivo resguardar a memória e a história do Recife e reforçar sua importância como parte integrante do dia a dia dos recifenses, além de trazer mais investimentos e visibilidade como ponto turístico da cidade.



