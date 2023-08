A- A+

TEA Mercado de trabalho e moradia assistida para autistas são temas do Congresso Autismo na Vida Adulta Esta é a primeira edição do evento, que acontece o Centro de Eventos Recife, localizado na Imbiribeira

No Brasil, aproximadamente dois milhões de indivíduos são autistas. E o autismo na vida adulta é tema do I Congresso Autismo da Vida Adulta Nordeste, promovido pelo Instituto Dimitri Andrade, nos dias 11 e 12 de agosto, das 7h30 às 18h e das 7h30 às 20h, respectivamente, no Centro de Eventos Recife, localizado na Imbiribeira.

Entre os principais desafios enfrentados pelo adulto com autismo está a inserção no mercado de trabalho. Por isso, o evento contará com a discussão sobre o eixo da empregabilidade, encabeçado pela psicóloga Rute Rodrigues, diretora de Operações da Specialisterne Brasil, organização social que oferece formação e oportunidades de trabalho às pessoas com autismo e, para as empresas, talento e conhecimento sobre como incluir a neurodiversidade em suas equipes.

A socialização e independência da pessoa com autismo também serão temas abordados no evento através do relato de experiência da economista Flávia Poppe, co-fundadora do Instituto JNG, uma ONG que promove a autonomia e vida independente de adultos com autismo, por meio de um projeto de moradias inovador e inédito no Brasil.

“Estaremos levantando temas que, infelizmente, ainda são pouco discutidos na sociedade e, principalmente, nas pautas das políticas públicas. Será uma ótima oportunidade para networking e compartilhamento de experiências que podem nos ajudar na construção de novos projetos, visando uma sociedade melhor e mais inclusiva para a comunidade autista”, destaca a psicóloga Frínea Andrade, diretora do Instituto Dimitri Andrade.

Congresso Autismo na Vida Adulta no Nordeste

O Congresso Autismo na Vida Adulta é destinado a profissionais e estudantes da área de saúde, profissionais da área de educação, pais e familiares de pessoas atípicas e qualquer pessoa interessada na temática do autismo na vida adulta.

O evento busca proporcionar discussões sobre a temática por meio de conteúdos científicos e práticas reais, despertando o interesse de estudantes, profissionais e empresas a buscarem ainda mais meios para atender às necessidades do autista adulto. Inscrições através do site: https://institutointegrarte.com.br/autismo-na-vida-adulta/

