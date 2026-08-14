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MERCADO NO GRAU

Recife inicia operação para revitalização de mercados públicos municipais

Mercados da Boa Vista, Madalena, Cordeiro e Casa Amarela recebem melhorias de infraestrutura e conservação até o início de setembro

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Mercado da Boa Vista, na área central do Recife, recebe obras da operação Mercado no Grau até este sábado (15)Mercado da Boa Vista, na área central do Recife, recebe obras da operação Mercado no Grau até este sábado (15) - Foto: Domar/Conviva

A operação Mercado no Grau, um programa de revitalização e manutenção preventiva dos mercados públicos municipais do Recife, está sendo promovida pela prefeitura do Recife até o início de setembro.

Na primeira etapa do projeto, coordenado pela Conviva Mercados e Feiras, os mercados da Boa Vista, no Centro da Recife, Madalena e Cordeiro, na Zona Oeste, e Casa Amarela, na Zona Sul, recebem intervenções voltadas à melhoria da infraestrutura, conservação, iluminação e segurança dos equipamentos, que seguem funcionando normalmente durante todo o período das obras.

Com investimento municipal de R$ 240 mil, a iniciativa reúne uma série de intervenções voltadas à qualificação dos espaços públicos, com serviços como pintura interna e externa e manutenção das instalações elétricas e hidrossanitárias.

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Também serão realizadas limpeza e recuperação de cobertas e toldos, além de intervenções em passeios e outras melhorias estruturais.

“A ideia do Mercado no Grau é proporcionar ambientes mais seguros, organizados e acolhedores para permissionários, comerciantes e toda a população. Estamos realizando uma série de serviços de manutenção preventiva e melhorias na infraestrutura, cuidando de espaços que fazem parte do cotidiano e da história da cidade”, explicou o diretor-presidente da Conviva, Gabriel Leitão.

O primeiro mercado a receber as obras foi o da Boa Vista. Desde a última segunda-feira (10), o local vem recebendo serviços de revitalização, que devem ser concluídos neste sábado (15).

O próximo do cronograma é o Mercado da Madalena, que terá intervenções entre a próxima segunda-feira (17) e o sábado (22).

Mercado da Madalena, na Zona Oeste da capital pernambucana, terá nova pintura interna e externa, revisão e manutenção das instalações elétricas e hidrossanitárias, além de manutenção do passeio no entorno do equipamento. Foto: Domar/Conviva

Em seguida, no Mercado do Cordeiro, serão realizadas pinturas internas e externas, requalificação da lixeira do largo comercial, manutenção do passeio do perímetro do mercado, onde as obras serão feitas de 24 a 29 de agosto.

Por fim, a operação chega ao Mercado de Casa Amarela entre os dias 31 de agosto e 5 de setembro.

Mercado de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, recebe serviços de pintura interna e externa, revisão, limpeza e manutenção da coberta, limpeza e manutenção dos toldos externos e manutenção das instalações elétricas. Foto: Domar/Conviva

“Nosso objetivo é garantir melhores condições tanto para quem trabalha diariamente nos mercados quanto para quem frequenta esses equipamentos”, completou Gabriel Leitão.

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