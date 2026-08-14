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MERCADO NO GRAU Recife inicia operação para revitalização de mercados públicos municipais Mercados da Boa Vista, Madalena, Cordeiro e Casa Amarela recebem melhorias de infraestrutura e conservação até o início de setembro

A operação Mercado no Grau, um programa de revitalização e manutenção preventiva dos mercados públicos municipais do Recife, está sendo promovida pela prefeitura do Recife até o início de setembro.

Na primeira etapa do projeto, coordenado pela Conviva Mercados e Feiras, os mercados da Boa Vista, no Centro da Recife, Madalena e Cordeiro, na Zona Oeste, e Casa Amarela, na Zona Sul, recebem intervenções voltadas à melhoria da infraestrutura, conservação, iluminação e segurança dos equipamentos, que seguem funcionando normalmente durante todo o período das obras.

Com investimento municipal de R$ 240 mil, a iniciativa reúne uma série de intervenções voltadas à qualificação dos espaços públicos, com serviços como pintura interna e externa e manutenção das instalações elétricas e hidrossanitárias.

Também serão realizadas limpeza e recuperação de cobertas e toldos, além de intervenções em passeios e outras melhorias estruturais.

“A ideia do Mercado no Grau é proporcionar ambientes mais seguros, organizados e acolhedores para permissionários, comerciantes e toda a população. Estamos realizando uma série de serviços de manutenção preventiva e melhorias na infraestrutura, cuidando de espaços que fazem parte do cotidiano e da história da cidade”, explicou o diretor-presidente da Conviva, Gabriel Leitão.



O primeiro mercado a receber as obras foi o da Boa Vista. Desde a última segunda-feira (10), o local vem recebendo serviços de revitalização, que devem ser concluídos neste sábado (15).



O próximo do cronograma é o Mercado da Madalena, que terá intervenções entre a próxima segunda-feira (17) e o sábado (22).

Mercado da Madalena, na Zona Oeste da capital pernambucana, terá nova pintura interna e externa, revisão e manutenção das instalações elétricas e hidrossanitárias, além de manutenção do passeio no entorno do equipamento. Foto: Domar/Conviva

Em seguida, no Mercado do Cordeiro, serão realizadas pinturas internas e externas, requalificação da lixeira do largo comercial, manutenção do passeio do perímetro do mercado, onde as obras serão feitas de 24 a 29 de agosto.



Por fim, a operação chega ao Mercado de Casa Amarela entre os dias 31 de agosto e 5 de setembro.

Mercado de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, recebe serviços de pintura interna e externa, revisão, limpeza e manutenção da coberta, limpeza e manutenção dos toldos externos e manutenção das instalações elétricas. Foto: Domar/Conviva

“Nosso objetivo é garantir melhores condições tanto para quem trabalha diariamente nos mercados quanto para quem frequenta esses equipamentos”, completou Gabriel Leitão.

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