Jaboatão dos Guararapes Governadora Raquel Lyra assina ordens de serviço para reforma de mercados e feiras de Jaboatão Assinatura foi realizada na manhã desta quarta-feira (4), no distrito de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes

A governadora Raquel Lyra (PSD) assinou na manhã desta quarta-feira (4), em Caveleiro, Jaboatão dos Guararapes, ordens de serviço para a reforma de mercado públicos e feiras do município.

Com investimento R$ 5,8 milhões, os mercados de Cavaleiro, das Mangueiras, em Prazeres, e o pátio da feira de Jaboatão Centro receberão melhorias no sistema elétrico, entre outras obras.

No evento, Raquel Lyra assinou também um documento de intenções para realização da coberta do pátio da feira do Jordão.

A governadora aproveitou para anunciar também o aporte de mais R$ 10 milhões especialmente para o Mercado de Cavaleiro, que já tinha garantidos R$ 3 milhões do valor total anunciando anteriormente.

