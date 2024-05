A- A+

FARMACÊUTICA Merck encerra estudo do uso do medicamento Keytruda em pacientes com câncer de pele O medicamento Keytruda aproveita o sistema imunológico do paciente para combater tumores

A Merck & Co. encerrou parte de um estudo em estágio avançado de uma co-formulação do Keytruda, seu medicamento de sucesso contra o câncer, em determinados pacientes com câncer de pele. Entre as razões, a farmacêutica destacou a ampla probabilidade de fracasso, depois que dados não demonstraram melhora estatística no desfecho primário da sobrevida livre de recorrência.

O medicamento Keytruda aproveita o sistema imunológico do paciente para combater tumores e a Merck está estudando sua utilização em uma série de testes com grande variedade de cânceres e cenários de tratamento, incluindo em combinação com outros agentes.

O Keytruda gerou vendas de mais de US$ 25 bilhões para a farmacêutica no ano passado. Após o anúncio de descontinuação da linha para câncer de pele, a ação da Merck caía 0,83% em Nova York, às 15h36 (de Brasília).

