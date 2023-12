A- A+

TENSÃO Mercosul e EUA reforçam avisos à Venezuela e defendem "solução pacífica" para crise com Guiana Governo americano realizou exercícios aéreos militares no território guianês

Em meio às tensões entre Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo, os líderes do Mercosul, reunidos na cúpula de chefes de Estado do bloco no Rio de Janeiro, pediram nesta quinta-feira que a América do Sul continue sendo um "território de paz" e o diálogo prevaleça entre as nações. Paralelamente, a Embaixada dos EUA no Brasil disse, em nota, apoiar uma "solução pacífica" para a crise, "inclusive por meio da Corte Internacional de Justiça", que analisa o caso a pedido da Guiana. A declaração surge no mesmo dia em que os Estados Unidos promoveram exercícios aéreos militares no território guianês — medida classificada como "provocação" por Caracas.

No Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou uma posição do Mercosul sobre a crise na região durante seu discurso de abertura na cúpula do bloco. A preocupação com uma escalada levou o governo federal a enviar reforços militares para a fronteira nos últimos dias.

— Uma coisa que não queremos na América do Sul é guerra — disse Lula sobre a disputa. — Estamos acompanhando com crescente preocupação o desdobramento relacionado à questão do Essequibo. O Mercosul não pode ficar alheio à situação.

Em discurso, Lula fez referência à declaração adotada no último dia 22 de novembro, durante a reunião de diálogo entre os ministros da Defesa e das Relações Exteriores da América do Sul em Brasília, que “reafirma a região como uma zona de paz e cooperação".

— O que nós precisamos construir é a paz. Só com a paz podemos desenvolver os nossos países. Não queremos que esse tema contamine a retomada do processo de integração regional ou constitua ameaça à paz e à estabilidade.

Lula pediu para que a Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos) fizesse a mediação entre Venezuela e a Guiana, mas colocou o Brasil à disposição para sediar as reuniões entre os países. O presidente brasileiro instou o organismo internacional e a Unasul (União das Nações Sul-Americanas) a buscarem um “encaminhamento pacífico da questão”.

— Caso considerado útil, o Brasil e o Itamaraty estarão à disposição para sediar qualquer e quantas reuniões forem necessárias — disse Lula.

Em uma declaração conjunta divulgada ao final do evento, os Estados Partes do Mercosul se manifestaram a favor do diálogo para que a América Latina permaneça um "território de paz" — a Bolívia, cuja adesão ao bloco foi confirmada nesta quinta, não assinou o documento.

Lula convida membros do Mercosul a serem parceiros do G20: ‘Espaço estratégico de coordenação em questões globais’

"A América Latina deve ser um território de paz e, no presente caso, trabalhar com todas as ferramentas de sua longa tradição de diálogo", diz o texto. "Nesse contexto, [os líderes do Mercosul] alertam sobre ações unilaterais que devem ser evitadas, pois adicionam tensão, e instam ambas as partes ao diálogo e à busca de uma solução pacífica da controvérsia, a fim de evitar ações e iniciativas unilaterais que possam agravá-la."

Havia a expectativa de que os demais representantes do Mercosul se manifestassem sobre o tema ao longo do dia, mas nenhum comentário foi feito publicamente. Questionado ao final do evento, Lula também se recusou a falar sobre a disputa pela região do Essequibo.



À imprensa, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o assessor-chefe para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, se reuniu com Maduro há 10 dias. Vieira, no entanto, não deu detalhes sobre o encontro.

Entenda o caso

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tem repetido há dias que seu governo recuperará o Essequibo, uma região em disputa que representa mais de 70% do território da vizinha Guiana, após a aprovação de um referendo, no último domingo, que reivindicou dois terços do território do país vizinho. Para invadi-lo por terra, no entanto, Caracas teria de necessariamente passar pelo território brasileiro, o que embora seja possível, não parece provável no contexto atual, disseram especialistas ao GLOBO.

Na terça-feira, a situação foi agravada pelo conjunto de medidas anunciadas por Maduro, que determinou a criação de uma zona de defesa integral da "Guiana Essequiba", como o regime chama o território. Em discurso à nação, o presidente venezuelano também apresentou um novo mapa do país, que inclui a região, e disse que a nova versão passaria a vigorar nas escolas e universidades. O major Alexis Rodríguez Cabello foi nomeado "autoridade única" do território.

Maduro ainda ordenou à estatal petrolífera PDVSA a concessão de licenças para a exploração de recursos na região, onde empresas petrolíferas locais e estrangeiras, em especial a americana ExxonMobil e a francesa TotalEnergies, operam sob autorização do governo da Guiana.

Desde 2019, a Guiana vive um boom econômico por causa do petróleo, quando a gigante ExxonMobil começou a explorar na região reivindicada pela Venezuela depois da descoberta de enormes reservas nas águas costeiras do país em 2015. No ano passado, a pequena nação sul-americana já havia registrado um crescimento recorde de 62,3% graças ao petróleo e deve bater 37% neste ano — maiores índices do mundo.

Apoio estrangeiro

Os movimentos acontecem após o regime Maduro conseguir aprovação popular em um referendo sobre a anexação da área contestada. Desde o início das tensões, o governo guianês tem apelado para organismos internacionais, como a Corte Internacional de Justiça (CIJ), em Haia, e o Conselho de Segurança da ONU para intervirem na questão.

O Conselho de Segurança da ONU, órgão máximo da organização, vai discutir nesta sexta-feira as tensões na fronteira em uma reunião a portas fechadas, de acordo com um cronograma oficial. Na sexta passada, antes do referendo ir à votação, a CIJ reconheceu a ameaça da Venezuela à soberania da Guiana e instou o país a não tomar nenhuma atitude agressiva contra o território. Caracas, porém, não reconhece a jurisdição da corte.

O assunto também atraiu interesse dos Estados Unidos, cuja Embaixada na Guiana anunciou que realizaria exercícios militares aéreos no território do país baseando-se "em compromissos e operações de rotina para melhorar a associação de segurança entre os Estados Unidos e a Guiana e fortalecer a cooperação regional". O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, classificou a iniciativa como uma "provocação".

"Esta infeliz provocação dos Estados Unidos a favor da ExxonMobil na Guiana é outro passo na direção errada. Alertamos que não irão nos desviar de nossas futuras ações pela recuperação do Essequibo. Não se enganem! Viva a Venezuela!", publicou Padrino López na rede X, antigo Twitter.

Na quarta-feira, o governo da Venezuela acusou o presidente da Guiana, Irfaan Ali, de dar "sinal verde" às bases militares dos Estados Unidos em Essequibo. "De maneira irresponsável, deu sinal verde à presença do Comando Sul dos Estados Unidos no território da Guiana Essequiba, sobre o qual a Guiana mantém uma ocupação de fato", afirma um comunicado divulgado pela Chancelaria.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, conversou com Ali na quarta-feira "para reafirmar o apoio inabalável dos Estados Unidos à soberania da Guiana", segundo comunicado do Departamento de Estado. Blinken fez um apelo a "uma solução pacífica para a controvérsia" e a respeito de todas as partes "pela sentença arbitral de 1899, que determina a fronteira terrestre entre a Venezuela e a Guiana".

Caracas afirma que o Essequibo é parte do território do país desde a formação da Capitania-Geral da Venezuela como colônia espanhola, em 1777, e apela para sua interpretação do Acordo de Genebra, assinado em 1966 com o Reino Unido, meses antes da independência da Guiana do Reino Unido. O documento reconheceu que havia uma demanda territorial venezuelana baseada na interpretação de Caracas de que o Laudo Arbitral de Paris de 1899, que deu o Essequibo à Guiana, era "vazio e nulo". O Acordo de Genebra estabeleceu que a solução para a controvérsia deveria ser negociada pacificamente, mas não anulou o laudo arbitral, como alega o governo Maduro.

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, o ex-presidente David Cameron, alertou a Venezuela nesta quinta-feira para que não tome "medidas unilaterais".

— Essas fronteiras foram estabelecidas em 1899. Não vejo absolutamente nenhum caso para uma ação unilateral por parte da Venezuela — disse o chanceler britânico em uma coletiva de imprensa conjunta com Blinken. (Colaborou Emanuelle Bordallo e com agências internacionais.)

