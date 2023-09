Mercosul respondeu ao documento da UE de critério ambiental

A- A+

O Mercosul respondeu ao documento apresentado pela União Europeia (UE) em março, com questões ambientais para a conclusão do tratado de livre comércio entre os blocos, confirmado uma fonte do Itamaraty à AFP nesta quinta-feira (14).

“A resposta do Mercosul à União Europeia foi enviada ontem (quarta-feira) à noite e hoje ocorreu uma videoconferência entre o Mercosul e a União Europeia para avançar a discussão”, afirmou a fonte do Itamaraty a par das negociações.

A fonte, que pediu para preservar sua identidade porque não está autorizada a falar oficialmente sobre o assunto, não forneceu detalhes sobre o conteúdo da resposta.

O Mercosul, composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a UE estão tentando concluir um tratado de livre comércio depois de chegar a um acordo de princípios em 2019, após mais de duas décadas de negociações difíceis, que ainda não foi ratificado.

No entanto, um documento adicional ao acordo apresentado em março pelo bloco europeu de 27 países, com critérios ambientais relacionados ao setor agropecuário, afetou o território entre os Estados sul-americanos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu a presidência pro tempore do Mercosul em julho, alertou na época contra as "imposições" da UE e instruiu seus parceiros a discutir uma resposta com uma alternativa que não "coloque a espada na cabeça" do bloco sul-americano.

"Haverá manutenção de diálogo contínuo entre as partes. As reuniões têm sido ocasionais", acrescentou a mesma fonte, que sugeriu que as manifestações públicas de Lula podem ser consideradas um "guia" para o tom de resposta enviado à UE na quarta-feira.

