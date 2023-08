A- A+

Flórida Mergulhadores encontram 32 carros submersos em lago nos Estados Unidos Polícia suspeita que veículos afundados têm ligações com 40 casos arquivados de pessoas desaparecidas

Uma equipe de mergulho encontrou neste domingo (6) um total de 32 carros submersos no Doral Lake, um lago situado no condado de Miami-Dade, na Flórida. Os mergulhadores suspeitam de uma possível ligação desses veículos com 40 casos arquivados de pessoas desaparecidas na região.

Os autores da descoberta são os mergulhadores Ken Fleming e Doug Bishop. Eles agora estão trabalhando em colaboração com a polícia do condado de Miami-Dado.

A principal suspeita é de que os carros foram lançados na água durante atividades criminosas. As placas e números de chassis dos veículos serão cruzados com o banco de dados da polícia.

— Quando descobrimos um local como este com vários veículos, isso indica um crime em que bandidos estão se desfazendo dos veículos e os escondendo da aplicação da lei — disse Fleming, em entrevista à rede de televisão 7News.

Os mergulhadores primeiro fazem pesquisas e buscam pistas sobre casos de pessoas desaparecidas que precisam ser localizadas. Depois, eles usam a tecnologia de sonar para encontrar o que procuram.

— Temos um banco de dados gigante próprio que extraímos — afirmou Fleming. — Temos 40 pessoas desaparecidas que estamos mirando agora, de dois ou três meses atrás a 30, 40 anos atrás — acrescentou.

Em nota, a polícia de Doral informou que foi informada "de que uma empresa de busca privada possivelmente localizou vários veículos afundados". E confirmou que pretende "reunir mais informações nos próximos dias e trabalhar com várias entidades para investigar este assunto".

