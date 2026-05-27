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Resgate Mergulhadores encontram vivas cinco de sete pessoas presas em caverna no Laos "Ainda temos pela frente a tarefa de tirá-los de lá, e não será fácil", mencionou o mergulhador Norrased Palasing

Mergulhadores especializados encontraram, nesta quarta-feira (27), com vida de cinco das sete pessoas que estiveram há uma semana presas em uma caverna inundada no Laos, mas agora o desafio será retirado de lá, segundo um dos socorristas.

Os sete laosianos entraram na caverna, situada na província central de Xaysomboun, a nordeste da capital, Vientiane, em 20 de maio, segundo meio estatais.

Eles procuraram ouro, mas ficaram presos dentro da caverna quando ela foi subitamente inundada por fortes chuvas, indicaram os relatos.

Cinco homens, com roupas, mãos e rosto cobertos de lama, foram selecionados em uma passagem estreita da caverna enquanto dois socorristas com equipamento de mergulho os filmavam, segundo um vídeo publicado por um socorrista tailandês.

"Encontramos cinco laosianos. Todos estão a salvo. Continuaremos prestando ajuda", disse no vídeo o mergulhador de resgate tailandês Norrased Palasing.

O mergulhador finlandês Mikko Paasi, que também aparece nas imagens da caverna, disse que ele e Norrased precisaram "mergulhar de volta imediatamente" e levar mais suprimentos aos homens para que se recuperassem das forças e se preparassem para sair da caverna.

“Ainda temos pela frente a tarefa de tirá-los de lá, e não será fácil”, mencionou Paasi nas redes sociais.

Segundo o meio estatal Lao Security News, os socorristas levarão comida e remédios aos cinco sobreviventes e continuarão procurando os outros dois desaparecidos.

O local onde os cinco foram encontrados fica a cerca de 300 metros da saída da caverna, informou.

Norrased e Paasi, que chegou à caverna no Laos na segunda-feira, também participou da dramática operação de resgate, em 2018, de uma equipe juvenil de futebol que ficou presa em uma caverna inundada na vizinha Tailândia.

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