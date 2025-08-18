Seg, 18 de Agosto

Diplomacia

Merz diz que Ucrânia não deveria ser forçada a fazer concessões territoriais

"O pedido da Rússia a Kiev para que ceda as zonas livres de Donbass é equivalente, para dizer sem rodeios, a que os Estados Unidos tenham que entregar a Flórida", declarou Merz à imprensa após uma reunião na Casa Branca

Friedrich MerzFriedrich Merz - Foto: John Macdougall / AFP

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou nesta segunda-feira (18) que a Ucrânia não deveria ser forçada a ceder a região de Donbass à Rússia nas negociações para acabar com a guerra, e fez um paralelo hipotético com os Estados Unidos.
 

