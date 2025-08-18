Diplomacia
Merz diz que Ucrânia não deveria ser forçada a fazer concessões territoriais
"O pedido da Rússia a Kiev para que ceda as zonas livres de Donbass é equivalente, para dizer sem rodeios, a que os Estados Unidos tenham que entregar a Flórida", declarou Merz à imprensa após uma reunião na Casa Branca
O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou nesta segunda-feira (18) que a Ucrânia não deveria ser forçada a ceder a região de Donbass à Rússia nas negociações para acabar com a guerra, e fez um paralelo hipotético com os Estados Unidos.
Leia também
• Trump propõe compromissos de segurança para a Ucrânia em reuniões com líderes europeus
• Macron pede cúpula entre Ucrânia, Rússia, EUA e UE
• Ursula sobre reunião na Casa Branca: continuamos trabalhando em garantias à Ucrânia e paz
"O pedido da Rússia a Kiev para que ceda as zonas livres de Donbass é equivalente, para dizer sem rodeios, a que os Estados Unidos tenham que entregar a Flórida", declarou Merz à imprensa após uma reunião na Casa Branca.