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Mundo Merz: 'Não desistirei de trabalhar com Donald Trump' Merz se tornou alvo da ira do mandatário americano recentemente

O chefe do governo alemão, Friedrich Merz, afirmou neste domingo (3) que não desistirá de trabalhar com o presidente americano, Donald Trump, apesar de uma disputa entre os dois líderes sobre a guerra no Oriente Médio.

"Não vou deixar de trabalhar na relação transatlântica. E não desistirei de trabalhar com Donald Trump", afirmou Merz à emissora pública ARD em uma entrevista que deve ser exibida na noite deste domingo.

Merz se tornou alvo da ira do mandatário americano depois de afirmar, na segunda-feira, que Washington não tem "nenhuma estratégia" no Irã e que a república islâmica está "humilhando" Washington na mesa de negociação.

Em resposta, Trump disse na terça-feira que Merz "acha que está tudo bem que o Irã tenha uma arma nuclear. Não sabe do que está falando!".

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