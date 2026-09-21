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Europa Merz promete manter governo pelo 'futuro democrático' da Alemanha Social-democratas estão dispostos a permanecer no governo, mas exigem mudanças, principalmente em relação às aposentadorias

O chanceler alemão conservador, Friedrich Merz, prometeu nesta segunda-feira (21) manter seu governo de coalizão com os social-democratas em prol do "futuro democrático" da Alemanha, após sua contundente derrota nas eleições regionais para a extrema direita e a esquerda radical.

"Estamos determinados a assumir as responsabilidades históricas que nosso país enfrenta. Isso significa nada mais nada menos que o futuro democrático da Alemanha", disse Merz a jornalistas, referindo-se à coalizão entre seu partido de centro-direita, o CDU, e o partido de centro-esquerda, o SPD.

No domingo (20), Merz, que está no cargo há apenas 16 meses, afirmou que manteria o rumo de suas reformas, apesar de sua impopularidade generalizada e das derrotas eleitorais.

Os social-democratas estão dispostos a permanecer no governo, mas exigem mudanças, principalmente em relação às aposentadorias.

Merz se recusou a comentar quais mudanças seriam necessárias.

"Quero conversar com os social-democratas, com os dois líderes do partido, sobre como vamos continuar trabalhando juntos. Mas continuar trabalhando juntos é, na minha opinião, a coisa certa a fazer", afirmou.

Segundo ele, seu governo melhorou a economia, que estava em crise há anos, principalmente devido à concorrência com a China e aos altos preços da energia.

"Sabemos que tudo isso ainda não é suficiente. Sabemos que temos um problema sério de apoio, que não estamos mais alcançando uma parcela significativa da população", acrescentou.

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