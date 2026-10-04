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Rússia Merz visita Ucrânia, anuncia ajuda de 1,3 bilhão de euros e cobra Rússia nas negociações de paz Em Kiev, líder alemão destaca reforço na infraestrutura energética da Ucrânia e parceria bilateral; novo pacote envolve armas, além de preparação para o inverno

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, visitou a capital da Ucrânia, Kiev, neste domingo em um gesto de apoio, anunciou um pacote de ajuda militar de 1,3 bilhão de euros ao país e pediu que a Rússia participe das negociações de paz para o Leste Europeu.



"Se a Rússia não for detida, sua máquina de guerra acabará, mais cedo ou mais tarde, se voltando contra nós", disse ele em um comunicado, acrescentando ter dito ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky: "Vocês podem continuar contando com a nossa ajuda".

Merz afirmou que a parceria entre os dois países "não é uma via de mão única", destacando empresas alemãs e ucranianas que desenvolvem conjuntamente tecnologias benéficas para ambos os lados e que essa dinâmica os torna "mais seguros e fortes".



Em uma publicação no X, Zelensky agradeceu à Alemanha pelo apoio e explicou que o novo pacote envolve armas que ajudarão a Ucrânia, além de apoio ao setor de energia do país em preparação para o inverno - "um importante pacote energético".

"A partir de hoje, temos 15 acordos e documentos, e a maioria deles diz respeito à cooperação em segurança, produção, aquisições relevantes. O valor total de nossos acordos hoje é de mais de 8,5 bilhões de euros", escreveu.



A Alemanha é a maior doadora da Ucrânia, tendo enviado a Kiev mais de 43,3 bilhões de euros desde o início do conflito, além de equipamentos e armamentos.

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