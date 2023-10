Mês das Crianças: Veneza Water Park tem programação especial de lazer

A- A+

Para celebrar o mês das crianças, o Veneza Water Park, que fica em Maria Farinha, na cidade de Paulista, Litoral Norte de Pernambuco, montou uma programação especial.

Em todos os finais de semana e feriados deste mês de outubro, o parque conta com recepção recreativa, hidro na Praça da Borboleta, balada na Piscina de Ondas, gincana aquática na Grutinha Kids e oficina de slime. Já no Palco Cultural, há espetáculo infantil, gincana maluca, pinturinha, algodão-doce, escultura de balões.

Leia também • A importância de vacinação das crianças para adultos saudáveis

Além dos finais de semana e feriados, o parque reforça o seu funcionamento nos dias 11, 12, 13, 14, 15 e 16 de outubro, sempre das 10h às 17h, com bilheterias abrindo uma hora mais cedo.

No dia 13, professores com dois pagantes não pagam pelo ingresso, e ,dia 16, comerciários com dois pagantes não pagam pelo ingresso também. Aniversariantes do mês de outubro com um pagante também não pagam.

Todas as promoções e descontos podem ser conferidos na íntegra pelo site www.venezawaterpark.com.br. O ingresso custa R$ 160 a inteira e R$ 80 a meia entrada. Ingressos promocionais custam R$ 88 com vendas no site e nas lotéricas.

Apresentando os devidos comprovantes emitidos pelos órgãos competentes, pessoas com deficiência (PCD) e acompanhante, autista e acompanhante, assim como doadores de sangue ou de medula óssea pagam R$ 75 por ingresso.

Veja também

Recife Obra fecha por quatro meses a Ponte Giratória, no Centro do Recife, a partir deste domingo (8)