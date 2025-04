A- A+

PROGRAMAÇÃO Mês do autismo: Clínica Despertar promove programação gratuita no sábado (5), no Parque Dona Lindu A programação, em celebração ao mês do autismo e outras neurodivergências, é gratuita e aberta ao público e inclui show, pintura para as crianças, pipoca, algodão doce, atividades recreativas e roda de conversa

Em comemoração ao mês do autismo, síndrome de Down (T21) e das diversas neurodivergências, e para celebrar a inclusão e promover um ambiente de acolhimento e união para as famílias de crianças neurodivergentes, a Clínica Despertar, localizada em Boa Viagem, promove nesse sábado (5), a partir das 9h, no Parque Dona Lindu, também na Zona Sul do Recife, um evento com programação gratuita e aberta ao público.

Com uma programação repleta de atividades para as crianças e suas famílias, que inclui show com Ilana Ventura, pintura para as crianças, pipoca, algodão doce, atividades recreativas e uma roda de conversa, o evento tem o propósito de criar um espaço seguro para o compartilhamento de vivências e experiências.

“Este evento representa a união entre a Clínica Despertar e as famílias que caminham conosco todos os dias. Mais do que um evento comemorativo, é um espaço para refletirmos sobre a importância de construirmos uma sociedade mais inclusiva e acolhedora para todas as crianças neurodivergentes. Estamos muito felizes em proporcionar um momento de alegria, aprendizado e fortalecimento de vínculos entre as famílias”, afirma Dryelle, fonoaudióloga e sócia-fundadora da Clínica Despertar.

Mês do autismo

A roda de conversa será um ponto de encontro importante para que os participantes possam trocar informações, apoiar uns aos outros e aprender sobre as necessidades e os desafios enfrentados pelas crianças neurodivergentes.

O evento tem como missão também reforçar a importância da conscientização sobre a diversidade, promovendo uma reflexão sobre a necessidade de um mundo mais inclusivo, onde todas as crianças, independente de suas particularidades, tenham seu espaço garantido.

Com atividades lúdicas e educativas, a iniciativa celebra o mês do autismo e outras condições neurodivergentes, levando alegria e reflexão sobre o papel de cada um na construção de um ambiente mais empático e acolhedor.

