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MEIO AMBIENTE Mês do meio ambiente: CPRH abre edital de inscrições para o Prêmio Vasconcelos Sobrinho Premiação faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente; inscrições podem ser realizadas até 3 de julho

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) deu início, nessa quarta-feira (10), ao período de inscrições para o Prêmio Vasconcelos Sobrinho 2026 (PVS), que seguem abertas até 3 de julho.

A ação é promovida pelo governo de Pernambuco, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas), destinada ao reconhecimento, divulgação e incentivo a boas práticas socioambientais de manutenção do meio ecológico no estado.

O prêmio faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente, que oficialmente ocorre de 31 de maio a 5 de junho, mas, no estado, foi estendida com atividades que vão acontecer até 16 de junho.

Assim como o regulamento e outras informações sobre o prêmio, o formulário para inscrição está disponível, durante o período de inscrições, no portal da Agência CPRH. Além disso, a entrega da premiação está prevista para dezembro, que ainda segue sem data definida.

Ações, experiências de pessoas físicas ou jurídicas, trabalhos ou iniciativas bem sucedidas, empreendedores, instituições privadas, públicas, associações brasileiras sem fins financeiros, com projetos realizados em Pernambuco, concluídos ou em fase final de conclusão, podem concorrer ao PVS.

A premiação considera as seguintes categorias:

Bem-estar animal;

Inovação tecnológica;

Pesquisa ambiental;

Projeto - Prática educacional (ensino fundamental e médio);

Destaque municipal;

Destaque Comunicação Ambiental;

Personalidade do Meio Ambiente (Exclusivamente para indicação de terceiros).

Para o diretor-presidente da CPRH, José de Anchieta, o prêmio é uma “oportunidade para a sociedade conhecer e valorizar projetos ou pessoas que atuam na preservação do meio ambiente, além de contar com o reconhecimento do Governo estadual”.

A comissão julgadora do prêmio é composta por cinco membros, dois que integram à Agência CPRH e um para cada secretaria: Semas, Secretaria Estadual de Educação (SEE) e Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.

A avaliação dos inscritos será realizada levando em consideração a concepção, execução e resultados obtidos do projeto. Na categoria Personalidade do Meio Ambiente, a análise será de relevância social das ações executadas, do tempo que atua em benefício do meio ambiente, projeção da atuação e do currículo.

O prêmio

O Prêmio Vasconcelos Sobrinho foi criado em 1990 por iniciativa da Agência CPRH, com o objetivo de contemplar projetos que buscam reconhecer, divulgar e incentivar boas práticas socioambientais em favor do desenvolvimento sustentável e da preservação e manutenção do meio ambiente em Pernambuco.

Tudo isso com base nos critérios firmados no regulamento. Dessa forma, o governo de Pernambuco, a CPRH e a Semas garantem visibilidade a trabalhos dedicados à melhoria das condições ambientais pernambucanas.

Quem foi Vasconcelos Sobrinho?

Nascido em Moreno, na Região Metropolitana do Recife, em abril de 1908, João Vasconcelos Sobrinho se graduou em Engenharia Agrônoma pela antiga Escola Superior de Agricultura de São Bento. Hoje, é integrante da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

O engenheiro contribuiu fortemente com as causas ambientais, foi fundador e diretor do Jardim Zoobotânico de Dois Irmãos, atual Parque Dois Irmãos, além de professor titular da disciplina de Ecologia da UFRPE, e fundador e supervisor da Estação Ecológica de Tapacurá.

Além disso, foi ainda diretor de instituições federais e estaduais, além de membro da Delegação Brasileira para a Conferência das Nações Unidas sobre Desertificação, em 1977.

Vasconcelos Sobrinho publicou mais de 30 obras literárias, sempre abordando estudos, observações, questões florestais e naturais ligadas às matas e regiões naturais de Pernambuco. Em maio de 1989, ele faleceu aos 81 anos.

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