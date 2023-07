A- A+

Transporte Mesmo caminho: metrô "segue" ônibus e pausa atividades no Recife e Região Metropolitana

A partir das 22h desta terça-feira (25), o metrô não funcionará no Recife e Região Metropolitana. Mas, diferente dos ônibus, que não têm data para retornar, os metroviários suspenderão as atividades pelo período oficial de 48 horas, retornando na próxima sexta-feira (28).

Por conta da decisão, votada em assembleia nesta noite, na Estação Central, aproximadamente dois milhões de usuários serão afetados.

No metrô, terão as atividades suspensas as Linhas Sul (elétrica e VLT) e Centro, totalizando 37 estações.

Ainda nesta terça-feira (25), o Sindicato dos Rodoviários tentou negociação com a Urbana-PE, mas disse que propostas que ouviram foram “afronta à classe” e resolveu manter a postura de paralisar as atividades por tempo indeterminado.

