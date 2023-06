A- A+

São João Mesmo com chuva, "Arraial da Rio Branco", no Bairro do Recife, atrai público na véspera do São João No coração do bairro do Recife, espaço conta com shows e lojas

A chuva não foi capaz de apagar a fogueira acesa no “Arraial da Rio Branco” nesta sexta-feira (23), véspera do Dia de São João.

Em uma das principais vias do bairro do Recife, o público vivencia o São João da capital pernambucana enquanto se divide entre as atrações musicais e as lojas com comidas típicas e também acessórios. Nas ruas paralelas, há ainda espaços e brinquedos destinados às crianças.

Trio J no Forró, Trio Xodó Maior, Balé Deveras, Trio Nordeste Show, Isadora Melo e Patrícia Cruz são alguns dos nomes responsáveis por levar alegria aos brincantes.

Quem também marcou presença e animou o público foi a Quadrilha Junina Raio de Sol, campeã do Festival Owthyn na Roça.

Apresentação da Quadrilha Junina Raio de Sol no Recife Antigo nesta noite (Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco)

Neste sábado (24), quando a previsão também é de chuva no Recife, a festa da Avenida Rio Branco começa às 12h, com o Trio Aconchego Nordestino. Às 14h, está prevista a apresentação do Trio Forró Para Lá de Bom.



Na Sala de Reboco, os shows se estenderão das 15h às 22h20. Trio Madrakatu, Grupo Pernambucaneando, Grupo Perna de Palco, Trio Raízes do Pinho, César Amaral e Larissa Lisboa no Forró estão na programação. Também haverá uma apresentação da Quadrilha Raízes do Pinho.

