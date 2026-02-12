Mesmo com chuva, foliões reverenciam o Galo Gigante na Ponte Duarte Coelho; veja galeria de fotos
Com 32 metros de altura, o Galo Gigante traz o tema "Galo Folião Fraterno"
Mesmo com chuva e céu nublado na manhã desta quinta-feira (12), o Galo Gigante é reverenciado pelos foliões, que não se deixaram intimidar pelo tempo fechado para prestar homenagem à Sua Majestade.
Com 32 metros de altura, o Galo Gigante traz o tema “Galo Folião Fraterno”, prestando homenagem a Dom Helder Camara, com um coração simbólico no peito, e Nise da Silveira, duas personalidades ligadas à luta por justiça social, humanidade e cuidado com a saúde mental.
- Galo Gigante 2026: mesmo com chuva, foliões reverenciam alegoria | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
Maior símbolo do Carnaval do Recife, a alegoria subiu na Ponte Duarte Coelho, na área central da capital, na noite dessa quarta-feira (12), anunciando oficialmente o Carnaval 2026.
A subida da alegoria reuniu centenas de foliões, que, ao som do frevo, transformaram o local em um grande palco de celebração e cultura.
A escultura é assinada pelo multiartista Leopoldo Nóbrega, e carrega a mensagem de paz, diálogo e esperança. O Galo Gigante segue de pé até 22 de fevereiro.