SÃO JOÃO Mesmo com chuvas, Festival de Quadrilhas do Jaboatão volta a lotar Parque da Cidade; veja fotos Segunda noite do concurso teve apresentações de quadrilhas da RMR

O público voltou a lotar as arquibancadas montadas no Parque da Cidade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, para a segunda etapa do Festival de Quadrilhas, que aconteceu na noite desta quinta-feira (29). A continuação da fase classificatória contou com apresentações de sete equipes, que, junto às seis que desfilaram na quarta (28), disputam cinco vagas na final do concurso.

A abertura da segunda noite do festival ficou por conta da quadrilha Junina Rojão, do Jaboatão. Na sequência, a Xodó Junino, também da cidade-sede da competição, foi ovacionada pelo público com o enredo “A espera”. Ao longo da noite, também se apresentaram a Junina Traque, do Recife, que abordou questões raciais no enredo; a Junina Matutada, Arrocha o Nó, Junina Evolução é Junina Sapeca, todas da capital pernambucana.

Os quesitos avaliados pela equipe de jurados são desenvolvimento/tema, execução do tradicional casamento matuto, coreografia, figurino, repertórios e atuações dos marcadores, personagens responsáveis por “puxar” as quadrilhas.

O prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, destacou o sucesso de público nas etapas classificatórias e elogiou as equipes que se apresentaram no polo do Parque da Cidade.

Mano Medeiros, prefeito do Jaboatão | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco



“Nas duas primeiras noites, tivemos apresentações muito bonitas. É muito bom ter a participação de várias quadrilhas, daqui da cidade e de outros municípios. O acolhimento das pessoas está sendo outro ponto muito positivo. Nossa cultura, nosso São João está sendo resgatado”, disse o chefe do executivo municipal.

Ao todo, R$ 35 mil em prêmios serão distribuídos pela Prefeitura do Jaboatão às cinco quadrilhas mais bem ranqueadas nos dois primeiros dias de competição, que disputam o título nesta sexta (30). Para a grande campeã, o prêmio é de R$ 13 mil; a vice-campeã receberá R$ 9 mil; a terceira colocada ganhará R$ 6 mil; o quarto lugar ficará com R$ 4 mil e o quinto, R$ 3 mil.

Enquanto o resultado oficial não sai, o público que vai ao Parque da Cidade elege as favoritas entre as quadrilhas se apresentaram nas etapas classificatórias. Para a bombeira civil Michelle Flávia, 38, que acompanhou o concurso desde o começo, a candidata mais forte ao título está entre as equipes que se apresentaram no primeiro dia. “A primeira noite foi ótima. As quadrilhas todas bem arrumadas, bem vestidas e organizadas. Mas tem uma que foi perfeita, a Quadrilha Raio de Sol”, disse a jaboatonense.

Já a doméstica Maria Cristina, 61, destacou a qualidade dos enredos que abordaram questões como a diversidade de gênero e a inclusão de pessoas com deficiência. “Foram maravilhosas, e acho que a campeã já saiu da primeira noite. Ainda passaram a mensagem de que é sem preconceito, tem que acabar com isso”, contou Cristina, que também se declarou fã de concursos de quadrilhas juninas: “Se tivesse todos os dias, eu viria todos os dias”.

Veja também

