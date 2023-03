A- A+

Violência Mesmo com presença da Força Nacional, Rio Grande do Norte tem noite e madrugada de violência Pelo menos outras oito cidades registraram ações criminosas organizadas por uma facção

Mesmo com a chegada de 100 agentes da Força Nacional para reforço da segurança pública, o estado do Rio Grande do Norte teve mais uma noite e madrugada de ataques.

Da quarta (15) para esta quinta-feira (16), pelo menos outras oito cidades registraram ações criminosas organizadas por uma facção que tem queimado prédios públicos, comércios e veículos.

Um supermercado no bairro Novo Amarante, em São Gonçalo do Amarante, foi incendiado, já um outro comércio na Zona Leste de Natal sofreu uma tentativa de saque nesta madrugada. Durante a ação, seis suspeitos foram presos pela Polícia Militar.

Um galpão da companhia de coleta de lixo, situado no bairro Alecrim, em Natal, também foi alvo dos criminosos. O local amanheceu em chamas nesta quinta.

As bombas de combustíveis de um posto na Zona Norte da capital também foram incendiadas. Em Caicó, tiros foram disparados contra a Câmara Municipal.

Outros três ônibus escolares foram incendiados na madrugada na cidade de Coronel Ezequiel. Tratores, retroescavadeiras, caçambas e outros equipamentos também foram destruídos na cidade.

Com os ataques, que iniciaram na terça-feira (14), a circulação de ônibus coletivos e três foi suspensa, assim como a coleta de lixo e o funcionamento de escolas da rede municipal.

