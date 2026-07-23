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Segurança Mesmo com redução de homicídios, Pernambuco ainda é o 5º estado mais violento do país, aponta e Mesmo com posição alta no ranking, o estado apresentou a menor taxa de mortes violências intencionais da série histórica avaliada desde 2012

Pernambuco integra a quinta posição entre os estados com a maior taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI) do país. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026, divulgados nesta quinta-feira (23) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Apenas em 2025, o estado registrou 33 mortes por 100 mil habitantes. Os números colocam Pernambuco entre os territórios mais violentos do Brasil, superado apenas por Amapá (42,5), Bahia (36,8), Ceará (34,7) e Alagoas (33,1).

Para contabilizar os MVIs, o Anuário agrupa as vítimas de homicídio doloso (quando há intenção de matar), latrocínio (o roubo seguido de morte), feminicídios, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais.

Apesar da posição elevada no ranking, o estado apresentou um cenário de melhora em comparação ao ano anterior do Anuário. Houve uma redução de 9,3% em relação aos números de 2024, quando a taxa era de 36,4 mortes por 100 mil habitantes. Com isso, Pernambuco figura também a décima posição entre os estados que mais reduziram os índices de violência.

Cabo de Santo Agostinho

O município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, aparece com a oitava maior taxa de violência do país.

Os números apontam 65,1 MVIs por 100 mil habitantes. Apesar disso, a região também apresentou uma melhora em comparação ao ano anterior de amostragem.

Em 2024, o Cabo aparecia como a 5ª cidade mais violenta, com 73,3 MVIs a cada 100 mil habitantes.

Feminicídio

Pernambuco também registrou aumento nos números referentes aos crimes de violência contra mulheres.

O crescimento aconteceu tanto nos casos consumados de feminicídio quanto no descumprimento de medidas de proteção, embora os casos de tentativas tenham apresentado uma leve queda.

Entre os números de feminicídio consumados, foram 88 em 2025, contra 78 em 2024. O que representa um aumento de 12,5% no número de vítimas de um ano para o outro.

Em 2025, os feminicídios representaram 41,3% de todos os homicídios de mulheres no estado. Em 2024, essa proporção foi de 30,2%.

Já com relação a tentativa de feminicídio, houve redução. Os casos caíram de 156 em 2024 para 151 em 2025.

Letalidade Policial

Outra taxa que apresentou crescimento foi a da letalidade policial no estado, apresentando um aumento expressivo no último ano. Em número absolutos, em 2025, Pernambuco registrou 103 mortes causadas por intervenção policial, contra as 78 mortes no ano anterior. Em resumo, houve um crescimento de 31,7% na letalidade policial dentro do recorte.

De uma maneira geral, as mortes por intervenção policial representaram 3,3% de todas as Mortes Violentas Intencionais em Pernambuco no último ano. Segundo o levantamento, ainda assim, o estado tem uma das menores proporções de letalidade policial do país.



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