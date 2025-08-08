A- A+

Fogo Mesquita-Catedral de Córdoba está 'a salvo' após incêndio O incêndio foi declarado pouco depois das 21h (16h no horário de Brasília) neste monumento declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco

A Mesquita-Catedral de Córdoba "está a salvo", disse na noite desta sexta-feira (8) o prefeito desta cidade espanhola, José María Bellido, após o incêndio já extinto que afetou parte do histórico monumento e gerou temores de uma destruição como a da Catedral de Notre-Dame de Paris.

"O monumento está a salvo", declarou Bellido à rádio Cadena Ser, assegurando que o dano causado ao edifício "não será uma catástrofe".

Pouco depois, Bellido escreveu na rede social X que o incêndio havia sido "extinto".

O dano, prosseguiu Bellido na Cadena Ser, "será terrível, porque tudo que queime em um monumento como a mesquita é terrível, e todo dano é horrível, mas não será uma catástrofe", insistiu o prefeito.



O fogo, explicou ele, começou em uma capela da mesquita, convertida em templo cristão após a conquista cristã da cidade no século XIII.

Nessa capela há "material de limpeza, material audiovisual, todo tipo de material e parece que pode ter sido alguma bateria ou um contato elétrico, que tenha produzido uma primeira faísca" que teria originado o incêndio.

De lá, "se estendeu para parte da cobertura das abóbadas e não passou dessa capela", afirmou o prefeito.



"Graças a Deus e aos bombeiros"

O incêndio foi declarado pouco depois das 21h (16h no horário de Brasília) neste monumento declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Visitado por mais de dois milhões de pessoas a cada ano, é o testemunho mais notável, junto com a Alhambra de Granada, da presença muçulmana na Espanha.

Mal havia começado o incêndio, já circulavam numerosos vídeos nas redes sociais mostrando o fogo subindo acima de uma parte dos muros do templo, em cenas que lembraram o início do incêndio que devastou a Catedral de Notre-Dame em 2019 na França, e que fizeram temer um desfecho similar.

No entanto, "a situação está controlada, graças a Deus e aos bombeiros", disse Demetrio Fernández, bispo emérito de Córdoba, dirigindo-se "ao mundo inteiro, atento" ao que acontecia.

O incêndio ocorreu em uma capela da zona conhecida como de Almanzor, em referência à ampliação da mesquita realizada por este líder andaluz no século X.

Famosa por seus arcos e colunas muçulmanas, a Mesquita-Catedral de Córdoba começou a ser construída no século VIII no local de uma basílica cristã sob o emirado de Abd ar-Rahman I, e foi ampliada em várias fases ao longo de quatro séculos.

Após a conquista cristã em 1236, foi consagrada como catedral e recebeu elementos arquitetônicos próprios deste estilo, mas respeitando diversos detalhes muçulmanos do templo, ao contrário do que ocorreu em muitas outras mesquitas da Espanha, sobre cujas ruínas se ergueram templos cristãos.

Em 2001, um pequeno incêndio já havia danificado o monumento e, em particular, vinte e cinco documentos antigos que estavam na sala de arquivos dos conselhos da catedral.

