A- A+

MUNDO Mesquita-catedral de Córdoba, na Espanha, reabre após incêndio O fogo começou na última sexta-feira (8), mas foi rapidamente extinto pelos bombeiros

A famosa mesquita-catedral de Córdoba, no sul da Espanha, reabriu ao público neste sábado (9), um dia após ter sido afetada por um incêndio que causou danos "muito localizados", segundo o prefeito da cidade.

Na sexta-feira, as imagens das chamas geraram temores de danos semelhantes aos sofridos pela catedral de Notre-Dame de Paris, em 2019, mas o fogo foi rapidamente extinto pelos bombeiros.

"Há alguns danos, danos significativos, mas são muito, muito localizados", disse o prefeito José María Bellido a jornalistas.

A maioria dos escombros se concentra em uma capela onde o incêndio começou. O teto "desabou por completo" por causa das chamas e o peso da água usada para sufocá-las, acrescentou em entrevista à TV pública espanhola.

Duas capelas vizinhas sofreram "danos colaterais", principalmente devido à fumaça, que afetou retábulos (estruturas na parte posterior do altar) e outras obras de arte, detalhou.

O prefeito disse, ainda, que o incêndio teria danificado apenas de 50 a 60 metros quadrados do vasto interior do edifício, que ficava no centro de Córdoba, cercado dos antigos bairros judeu e muçulmano.

"Felizmente, ontem foi evitada uma catástrofe que poderia ter significado perder por completo a mesquita-catedral", afirmou.

Vários caminhões dos bombeiros e patrulhas da polícia se posicionavam em uma rua próxima ao edifício neste sábado, enquanto as pessoas se reuniam para observar, constatou um fotógrafo da AFP presente no local.

O templo, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e visitado por mais de dois milhões de pessoas todos os anos, abriu as portas no sábado às 10h locais e fechará às 19h, seu horário habitual, com apenas a área onde ocorreu o incêndio fechada ao público, informou um porta-voz por telefone à AFP.

A parte afetada pelo incêndio, conhecida como a nave de Almanzor, estava isolada com cercas na altura da cintura.

"Uma primeira faísca"

O fogo mal começara e já circulavam numerosos vídeos nas redes sociais mostrando as chamas subindo acima de uma parte dos muros do templo.

As primeiras investigações indicam que o fogo começou na capela central, antes de se propagar para uma parte da cobertura das abóbadas, mas sem ir além.

A administração da mesquita-catedral armazenava nesta capela, segundo o prefeito, material de limpeza e audiovisual, que pode ter sido a origem do incidente.

"Parece que pode ter sido uma bateria ou um contato elétrico que teria produzido uma primeira faísca", explicou.

O jornal ABC e outros veículos informaram que uma máquina de lavar pegou fogo no local.

Famosa por seus arcos e colunas muçulmanas, a mesquita de Córdoba começou a ser construída no século VIII no local de uma basílica cristã, durante o emirado de Abderramão I, e foi ampliada em várias fases ao longo de quatro séculos.

Após a conquista cristã, em 1236, foi consagrada como catedral e foram adicionados elementos arquitetônicos próprios desse estilo, preservando muitos detalhes muçulmanos, ao contrário do que ocorreu em muitas outras mesquitas da Espanha, sobre cujas ruínas foram erguidos templos cristãos.

Em 2001, um pequeno incêndio já havia danificado o monumento e, em particular, vinte e cinco documentos antigos que estavam na sala de arquivos dos conselhos da catedral.

Veja também