Mesquitas britânicas em alerta pelos protestos da extrema direita

A- A+

As autoridades muçulmanas do Reino Unido estão "muito preocupadas" com os protestos da extrema direita contra as mesquitas do país nos últimos dias e intensificaram as medidas de segurança para evitar novos incidentes.

Desde o ataque com faca que matou três meninas em Southport, no noroeste da Inglaterra, na segunda-feira, e os rumores não confirmados de que o suspeito era muçulmano, os locais de culto se tornaram "alvos" para certos indivíduos.

Cânticos islamofóbicos e confrontos entre a polícia e os manifestantes do lado de fora de uma mesquita foram registrados na noite de sexta-feira em Sunderland, no nordeste da Inglaterra.

Na noite de terça-feira, centenas de pessoas - de acordo com a polícia, "simpatizantes" do movimento de extrema direita "English Defence League" (Liga de Defesa Inglesa) - entraram em confronto com a polícia e atacaram uma mesquita em Southport.

"A comunidade muçulmana está profundamente preocupada", disse Zara Mohamed, secretário-geral do Conselho Muçulmano da Grã-Bretanha (MCB).

Em Londres e em outras cidades, a polícia intensificou sua presença ao redor das mesquitas, e o primeiro-ministro Keir Starmer prometeu uma resposta firme aos atos de "ódio de extrema direita".

Na noite de quinta-feira, o MCB realizou uma reunião com líderes de locais de culto sobre segurança.

Um dos funcionários presentes disse ter "recebido ligações dizendo 'vamos atacá-los'", enquanto outros questionaram se deveriam manter suas atividades planejadas, disse Mohamed.

"Algumas mesquitas não têm condições de pagar por agentes de segurança", enfatiza.

A empresa 'Mosque Security' recebeu solicitações de "mais de 100 mesquitas" das quase 2.000 mesquitas do país, revelou Shaukat Warraich, seu diretor.

Seus líderes "falam sobre sua vulnerabilidade e medo, buscando aconselhamento técnico", disse ele.

Na noite de sexta-feira, em Liverpool, a Mesquita Abdullah Quilliam foi apoiada por moradores, não necessariamente muçulmanos, que compareceram em grande número para proteger o prédio depois que circularam rumores sobre uma possível ação contra o edifício.

Ao sair das orações de sexta-feira na Mesquita Central de Londres, a maioria das pessoas entrevistadas pela AFP disse estar preocupada com as manifestações islamofóbicas e a violência dos últimos dias.

"As pessoas ousam se manifestar e isso é assustador", disse Hishem Betts, um estudante de 24 anos.

Veja também

guerra Defesa Civil de Gaza informa 10 mortes em bombardeio israelense contra um complexo escolar