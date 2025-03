A- A+

CARNAVAL RECIFE 2025 Mestre Forró, Rouche, Groove e Vittar: Palco do Marco Zero exigiu fôlego do folião nesse Sábado Pabblo Vittar entregou hit após hit

Depois de O Galo da Madrugada tomar as ruas do Centro do Recife durante o dia, a capital pernambucana foi tomada pelo frevo e pelo pop à noite, no palco do Marco Zero.



A noite começou Recife Matriz da Cultura Popular, seguido por Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, que levantou o público.



Almir Rouche fez mais um show vibrante, e a estreia de Glória Groove no Marco Zero levou os foliões à loucura.

O encerramento ficou por conta de Pabllo Vittar, que entregou um espetáculo repleto de hits e energia. E haja fôlego e perna para encarar um sucesso após sucesso, um mais dançante que o outro.

Neste domingo (2), a folia segue intensa no Marco Zero. Confira a programação:

• Encontro do Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho

• Recife Matriz da Cultura Popular – Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba

• Gerlane Lops (participação de Karynna Spinelli)

• Ferrugem

• Alcione

• Menos é Mais

Além do Marco Zero, diversos polos espalhados pela cidade oferecem uma grande diversidade de estilos, ritmos e culturas. Lula Queiroga, Mundo Livre S/A, Academia da Berlinda e Lia de Itamaracá são alguns dos artistas que animam a quarta noite do Carnaval do Recife 2025.

