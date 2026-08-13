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Tecnologia Meta afirma ter fechado 750 mil contas de menores de 16 anos na Austrália Big techs terão que prestar contas ao Parlamento nesta sexta-feira. Segundo o governo, 80% das crianças e adolescentes ainda tinham conta em redes sociais após três meses de vigência da proibição

Diante de uma possível intervenção parlamentar, a Meta afirma ter removido o acesso a mais de 750.000 contas australianas do Instagram e do Facebook suspeitas de pertencerem a menores de 16 anos. Em dezembro do ano passado, entrou em vigor a lei que proíbe o acesso a redes sociais por crianças e adolescentes.

De acordo com a Reuters, os representantes da Meta, TikTok, Google, dona do YouTube, e Snapchat devem participar de audiência no Parlamento nesta sexta-feira para prestar contas sobre a mudança. Autoridades regulatórias e governamentais também estarão presentes.

A Meta se antecipou à audiência e divulgou o seu balanço. Das 750 mil contas fechadas, 462.000 são do Instagram e 294.000 do Facebook. Antes da lei entrar em vigor, a empresa afirma que já havia desativado cerca de 500 mil perfis.

"A fiscalização está em andamento e esses números continuarão a crescer", disse a Meta em comunicado. "Compartilhamos o objetivo do governo australiano de garantir que os jovens tenham experiências on-line seguras e adequadas à sua idade, e estamos cumprindo nossas obrigações legais", acrescentou a empresa.

Embora mais de duas dezenas de países tenham implementado suas próprias proibições ou estejam considerando restrições semelhantes à aprovada na Austrália, muitas crianças do país encontraram maneiras de contornar a lei.

Relatório divulgado no mês passado pelo órgão regulador de segurança on-line da Austrália, conhecido como eSafety, diz que a proibição levou a uma redução marginal no número de usuários menores de idade nos primeiros três meses de sua implementação. O relatório constatou que a proporção de menores de 16 anos que relataram usar alguma plataforma de mídia social em março era de 81,5%, contra 85,9% antes da entrada em vigor da lei.

"O principal motivo pelo qual crianças continuaram a ter contas de redes sociais com restrição de idade após três meses parece ser a implementação ineficaz de medidas de verificação de idade", disse a eSafety em nota.

A Meta frisou que os dados da pesquisa foram coletados no final de março e que continua a remover contas e a implementar medidas adicionais para identificar menores de 16 anos.

Cerca de 38% das crianças e adolescentes de 10 a 15 anos que tinham contas no Instagram disseram que o motivo de ainda estarem na plataforma era o fato de ainda não terem sido solicitadas a verificar suas idades, segundo o relatório. Para o Facebook, o número foi de aproximadamente 28%. Crianças que usam outras plataformas relataram números semelhantes.

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