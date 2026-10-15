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Tecnologia Meta apresenta novo modelo "aberto" de IA para competir com a China O Muse Spark Open "é o modelo 'open-weight' americano mais avançado até o momento", escreveu no X Alexandr Wang, diretor de IA da Meta

A Meta lançou nesta quinta-feira (15) um novo modelo de inteligência artificial (IA) "aberto", que apresenta como o mais potente dos Estados Unidos nesse segmento dominado por desenvolvedores chineses.

Diferentemente dos modelos fechados, como ChatGPT ou Claude, o Muse Spark Open, da Meta, permite que programadores baixem e modifiquem seus "pesos" ou parâmetros de calibração. Esses modelos personalizáveis são conhecidos em inglês como "open-weight".

O Muse Spark Open "é o modelo 'open-weight' americano mais avançado até o momento", escreveu no X Alexandr Wang, diretor de IA da Meta.

Os desenvolvedores chineses se tornaram atores dominantes no mercado de modelos abertos de IA nos últimos anos.

O Qwen, da Alibaba, o Kimi K3, da Moonshot AI, e os modelos GLM, da Z.ai, são considerados as principais referências mundiais nesse tipo de tecnologia. A Meta afirma que seu novo modelo aberto agora compete em um nível semelhante.

A Meta destacou que o Muse Spark Open também está "otimizado" para funcionar nos avançados chips M5 Ultra da Apple, o que aponta para uma parceria pouco comum entre as duas gigantes de tecnologia.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, escreveu no X que o novo modelo "funciona maravilhosamente nos novos Mac Studio graças ao trabalho" com a Apple e seu novo CEO, John Ternus.

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