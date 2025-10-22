Clima
Meta climática de 1,5°C não será alcançada, diz chefe da ONU
O objetivo era de limitar o aquecimento global a 1,5°C em relação à era pré-industrial
A meta de limitar o aquecimento global a 1,5°C em relação à era pré-industrial não será alcançada, admitiu o secretário-geral da ONU, António Guterres, nesta quarta-feira (22), um mês antes da cúpula da COP30 em Belém do Pará.
"Uma coisa já está clara: não conseguiremos conter o aquecimento global abaixo de 1,5°C nos próximos anos", disse Guterres em uma reunião na Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU, em Genebra, enfatizando que "ultrapassar o limite agora é inevitável".