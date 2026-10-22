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REDES SOCIAIS Meta enfrenta ação coletiva na Austrália por supostos danos às crianças Ação judicial busca indenização para usuários do Facebook e do Instagram que foram expostos a conteúdo prejudicial ou desenvolveram dependência das redes sociais

O grupo Meta e suas redes sociais, Facebook e Instagram, enfrentam uma ação coletiva na Austrália por acusações de que algumas características de design viciantes provocam danos às crianças e adolescentes.

A ação judicial, apresentada ao Tribunal Federal em nome de oito autores, busca indenização para usuários do Facebook e do Instagram que foram expostos a conteúdo prejudicial ou desenvolveram dependência das redes sociais, informaram o escritório Minter Ellison e a organização Litigation Lending em um comunicado.

O tribunal emitiu na segunda-feira uma ordem de confidencialidade que impede a publicação dos detalhes da ação e da identidade dos autores, segundo documentos judiciais.

"Estamos cientes da ação e vamos nos defender de forma enérgica", afirmou um porta-voz da Meta em um comunicado.

A Litigation Lending Services afirmou que está financiando a ação coletiva para famílias australianas que "não teriam meios práticos para apresentar as demandas contra um gigante global da tecnologia".

"O processo apresenta questões importantes sobre o design e o funcionamento das plataformas de redes sociais e seu impacto sobre crianças e adolescentes na Austrália", acrescentou em um comunicado William Nolan, sócio da Minter Ellison.

Em agosto, a Meta concordou em pagar até 17,7 bilhões de dólares nos Estados Unidos para encerrar várias ações nas quais foi acusada de ter deliberadamente projetado suas plataformas para viciar usuários jovens.

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