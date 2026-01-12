A- A+

REDES SOCIAIS Meta insta Austrália a repensar proibição de menores nas redes sociais As empresas estão sujeitas a multas de 49,5 milhões de dólares australianos se não tomarem "medidas razoáveis" para aplicar a proibição de acesso às rede sociais por menores de 16 anos

A gigante tecnológica Meta instou a Austrália, nesta segunda-feira(12), a repensar sua proibição de acesso às rede sociais por menores de 16 anos, após informar que bloqueou mais de 544.000 contas sob a nova lei.

A Austrália determinou que grandes plataformas como Meta, TikTok e YouTube devem impedir menores de terem contas, após uma lei que entrou em vigor no dia 10 de dezembro.

As empresas estão sujeitas a multas de 49,5 milhões de dólares australianos (177 milhões de reais) se não tomarem “medidas razoáveis” para aplicar a norma.

A Meta, do bilionário Mark Zuckerberg, disse que havia removido 331.000 contas de menores no Instagram, 173.000 no Facebook e 40.000 no Threads.

O grupo afirmou estar comprometido com o cumprimento da lei, mas instou “o governo australiano a engajar-se de forma construtiva com o setor para encontrar um caminho melhor, como incentivar todo o setor a elevar as condições para oferecer experiências online seguras, que resguardem a privacidade e sejam adequadas à idade”, disse a Meta em comunicado.

O governo australiano indicou que exigiria responsabilização das redes sociais pelos danos aos jovens.

“Plataformas como a Meta coletam grandes quantidades de dados de seus usuários para fins comerciais. Elas podem e devem usar essas informações para cumprir a lei australiana e garantir que pessoas menores de 16 anos não estejam em suas plataformas”, afirmou um porta-voz do governo.

A Meta afirmou que pais e especialistas temem que a proibição isole os jovens das comunidades online e os deixe expostos a aplicativos menos regulamentados e aos setores mais obscuros da internet.

