A- A+

Eleições 2026 Meta nega ao TSE distribuição enviesada de conteúdo em campanhas Empresa é acusada de favorecer candidato na entrega de postagens

A Meta enviou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma manifestação na qual nega as acusações de ter distribuído de forma enviesada conteúdo político na campanha eleitoral deste ano.

A manifestação foi protocolada na última sexta-feira (6) nas ações abertas durante o período eleitoral.

De acordo com a empresa, que é responsável pelas plataformas Facebook, Instagram e WhatsApp, os relatórios de monitoramento demonstram que os levantamentos de terceiros que apontaram direcionamento não levou em conta a diferença nas estratégias digitais das campanhas e as visualizações repetidas de vídeos.

“O candidato Flávio Bolsonaro publicou com menos frequência e alcançou mais pessoas por publicação, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou com mais frequência e alcançou menos pessoas por publicação, mas, ao final, alcançou mais pessoas no total”, afirmou a Meta.

No entendimento da empresa, diferenças de alcance não podem ser tratadas como evidências de favorecimento.

“Elas [diferenças] refletem uma série de fatores, como a frequência de publicação e as estratégias digitais escolhidas pelas campanhas, o tempo de visualização, as curtidas, os comentários e a concorrência com outros conteúdos”, completou a empresa.

Durante a campanha, a Meta foi acusada de restringir a entrega de postagens da campanha de Lula, mas negou ter dado tratamento desigual entre as candidaturas a presidente.

Veja também