Ter, 12 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tecnologia

Meta perde batalha judicial sobre direitos autorais de editoras italianas

Decisão reforça pressão sobre plataformas digitais por remuneração do uso de conteúdo jornalístico e pode influenciar embates ligados ao treinamento de IA

Reportar Erro
Logo da MetaLogo da Meta - Foto: Julien de Rosa/AFP

A Meta perdeu nesta terça-feira uma disputa judicial contra uma ordem regulatória italiana que determina que a empresa deve compensar editoras pelo uso de trechos de suas reportagens, como informou a Reuters. A decisão veio após o principal tribunal da União Europeia apoiar a posição da autoridade italiana de telecomunicações.

O caso destaca a disputa em curso sobre direitos autorais entre editoras, criadores de conteúdo e empresas de tecnologia pelo uso de artigos jornalísticos e obras autorais no treinamento de inteligência artificial. A questão já motivou ações judiciais contra empresas como Meta, OpenAI e Anthropic por suposta violação de direitos autorais.

"O tribunal conclui que o direito a uma compensação justa para editoras é compatível com a legislação da União Europeia, desde que essa remuneração constitua uma contrapartida pela autorização de uso online de suas publicações", afirmou a Corte de Justiça da União Europeia (CJEU), sediada em Luxemburgo, segundo a Reuters.

Leia também

• Shakira em Copacabana: pulseiras de LED usam tecnologia criada por fã do Coldplay; entenda

• AVANTIA TECNOLOGIA ENGENHARIA - BALANÇO

• Vinho sem álcool avança no Brasil e no mundo, impulsionado por tecnologia e novos perfis de consumo


O caso chegou ao tribunal depois que a Meta contestou o poder da autoridade italiana de comunicações, a AGCOM, de definir o valor que plataformas online devem pagar pelo uso de artigos jornalísticos. A empresa argumentava que medidas nacionais desse tipo entram em conflito com direitos já concedidos às editoras pela legislação europeia de direitos autorais. Um tribunal italiano então pediu orientação à corte europeia.

"Vamos analisar integralmente a decisão e continuar colaborando de forma construtiva enquanto o caso retorna aos tribunais italianos", disse um porta-voz da Meta à Reuters.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter